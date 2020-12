Learn about these 18 recently called stake presidencies

ANTOFAGASTA CHILE STAKE: (Nov. 8, 2020) President — Nelson Antonio Moya Muñoz, 39, Ejército de Chile health officer; succeeding Jaime A. Castillo Pinto; wife, Sarai Andrea Claros Alegria. Counselors — Jean Roylester Anacona Cortez, 42, business owner; wife, Blanca Margarita Quintana Silva. Carlos Alberto Escobar Jofre, 45, Comision Medica Regional – AAFP inter-consultant; wife, Ximena Beatriz Torres Baeza de Escobar.

BENIN CITY NIGERIA NEW BENIN STAKE: (Sept. 27, 2020) President — Osaretin Friday Woie, 36, mission facilities supervisor; succeeding Anthony Ebolosele Ekoh; wife, Edna Inuaghata Igbinedion Owie. Counselors — Izogie Newton Idehen, 54, self-employed manager; wife, Adesuwa Progress Asoro Idehen. Moses Usimofo Okungbowa, 44, Garda Word International security supervisor; wife, Uzoije Amaka Ogbo Okungbowa.

BOGOTÁ COLOMBIA STAKE: (Nov. 8, 2020) President — Edgar Leonardo Vargas Vargas, 46, Cafam project manager; succeeding Yan C. Vega; wife, Paola Andrea Rivillas Rodriguez. Counselors — Mario Alejandro Rojas Castañeda, 36, Saint Andrews Educational Society bilingual art teacher; wife, Ana Lorena Ostos Alcazar. Diego Mauricio Bravo Diaz, 39, Estilo Ingeniería S.A. commercial specialist; wife, Carolina de Bravo Zapata Rodriguez.

CHOLUTECA HONDURAS STAKE: (Sept. 27, 2020) President — Nelson Giovany Mendoza Cruz, 41, Delicias Don Nelson & Mas store manager; succeeding Alexis A. Espinal Ferrera; wife, Marlenys Gomez de Mendoza. Counselors — Hermes Joel Garcia Espinal, 37, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints employee; wife, Suhuayli Banessa Maradiaga Lopez. Edargo Antonio Cruz Rivera, 51, carrier; wife, Ana Dolores Nuñez Ordoñez Cruz.

CIUDAD JUÁREZ MÉXICO SOUTH STAKE: (Oct. 11, 2020) President — Emiliano Gonzalez Muñoz, 46, Autonomous University of CD Juárez building maintenance technician; succeeding José F. Chico Ramirez; wife, Sanjuana Zapata Sanchez. Counselors — José Enrique Hernández Hinojosa, 41, Hanon Systems technician; wife, Elizabeth de Hernandez Larrañaga Carillo. Victor Pulgarin Lopez, 53, municipal plumber; wife, Norma Alicia Galvan Perez.

GRACE IDAHO STAKE: (Nov. 8, 2020) President — Richard Douglas Mathews, 46, Mathews Brothers LLC owner; succeeding Bart O. Christensen; wife, Jodi Lynn Beatty Mathews. Counselors — Kelly Roland Anderson, 54, CP7R transport owner and manager, and A Plus Automotive technician, manager and owner; wife, Wendy Jan Christensen Anderson. Randall Lee Stoddard, 60, Stoddard Farms foreman; wife, Susan Gee Stoddard.

GREEN RIVER WYOMING STAKE: (Nov. 8, 2020) President — Michael Earl Nelson II, 49, High Plains Physical Therapy director and owner; succeeding David W. Young; wife, Debra Lynne Royce Nelson. Counselors — Martin Leroy Rose, 59, Church & Dwight Co. Inc. production mechanic; wife, Debbie Jane Reed Rose. Joel Asay Robertson, 37, Castle Rock Hospital District physician assistant; wife, Sarah Vivian Croy Robertson.

GUARARUJÁ BRAZIL STAKE: (Nov. 15, 2020) President — Everton Gomes da Silva, 44, Paula Souza State Technological Education Center technical level teacher; succeeding Antonio J. Santana Filho; wife, Roberta Oliveira Da Cruz Silva. Counselors — Adriano Gonçalves Martins, 44, HAC Materiais Para Construção logistics supervisor; wife, Rose Marie Amieiro Martins. Christiano Santos Pereira, 40, Condomínio Edifício Orla Park employee; wife, Adriana Gomes de Souza Pereira.

HONOLULU HAWAII STAKE: (Nov. 8, 2020) President — Steven Moses Yamamoto Jr., 45, TY Realty Inc. general manager; succeeding Darren J. Wong; wife, Jennifer Frances Newey Yamamoto. Counselors — David Pinkham Kaiana Eldredge IV, 59, Punahou School associate athletic director; wife, Marie Monique Valerie-Anne Albert-Thenet Eldredge. Johathan Eric Jun Hing Lung, 59, Johnson Controls electronic designer; wife, Janine Uilani Horikami Lung.

MANAUS BRAZIL GUARANY STAKE: (Nov. 8, 2020) President — Álacy de Lima Evangelista, 38, Moto Honda da Amazônia administrative analyst; succeeding Mário Alberto Almeida Silva; wife, Elisângela Gomes Gaissler Evangelista. Counselors — Jeferson Carlos Nogueira Da Silva, 41, Seminaries and Institutes secretary and director; wife, Thais de Azevedo Melo da Silva. Cleidison Monteiro da Silva, 33, Nastek Industria e Tecnologia operation and maintenance technician; wife, Gisele Da Silva Holanda Monteiro.

MAZATENANGO GUATEMALA STAKE: (Nov. 8, 2020) President — Josue Nehemias Merlos Sosa, 42, Importadora de Autos El Chino owner; succeeding Noe Giron Ortiz; wife, Karlily Sonsire Sacayon Flores de Merlos. Counselors — Juan Jose Hernandez Ovando, 35, Cooperativa Union Popular R.L. agency manager; wife, Carlina Liseth de Hernandez Melendez Sanchez. Noe David Giron Meoño, 30, lawyer and notary; wife, Jackeline Daniela Lopez Rodriguez.

METEPEC MÉXICO STAKE: (Aug. 30, 2020) President — Hans Amehed Martineau Gomez, 46, Swiss Re chief compliance officer; succeeding Luis E. Gomez; wife, Alma Delia de Martineau Valle Perez. Counselors — Angel Sayem Solano Beltran, 36, DIF Estado de México department head; wife, Sandra Airamzul Cervantes Lopez. Mario Alberto Mercado Vazquez, 38, Daimler cost analyst; wife, Diana Maria Mercado Garcia de Garcia.

MEXICALI MÉXICO STAKE: (Nov. 15, 2020) President — Cesar Ali Najera Navarrete, 42, Green Desert construction and maintenance manager; succeeding José R. Balcazar; wife, Monica de Najera Medina Rodriguez. Counselors — Rodrigo Alberto Ley Sanchez, 46, Caliber Silkscreen printer and designer; wife, Yessenia Alarcon Diaz. David Omar Castro Arroyo, 39, IR Ingenieria y Refrigeracion legal representative and RefriMex Ingenieria del Confort work supervisor; wife, Carolina de Castro Obeso Gonzalez.

OGDEN UTAH MOUNT FORT STAKE: (Nov. 8, 2020) President — Corey Robert Milne, 64, Corey Milne Consulting LLC owner; succeeding Gregory P. Lewis; wife, Carol Jean Beckstrom Milne. Counselors — Martin Almanza Celaya, 50, Crawford’s Orthodontist dental technician; wife, Estrella Martinez Mora Almanza. Robert Gean Rowley, 42, Dexcom territory business manager and Salix sales representative; wife, Neisha Adams Rowley.

REXBURG IDAHO YSA 10TH STAKE: (Oct. 18, 2020) President — Mark Charlton Nye, 60, BYU–Idaho adjunct professor; succeeding Alan L. Reed; wife, Vicki Lynn Arnold Nye. Counselors — Gregory Mark Roach, 52, BYU–Idaho college dean; wife, Stacy McCausland Roach. Thomas Lloyd Wagner, 53, Acorda Therapeutics reimbursement director; wife, Elaine Camille Rumsey Wagner.

RIBEIRÃO PRETO BRAZIL EAST STAKE: (Nov. 8, 2020) President — Danilo Borges Da Silva, 36, Mobe RH Gestão de Estágios director; succeeding João Batista Constante; wife, Tatiane Moretti Marcellino Silva. Counselors — Ederson Colita, 40, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints facilities manager; wife, Vivian Cristina Rodrigues Colita. Rogerio Fernandes, 47, Print Fênix Equipamentos e Suprimentos Ltd. director of marketing and finances; wife, Joeli Zanin de Andrade Fernandes.

TECALO MÉXICO STAKE: (Nov. 1, 2020) President — Salvador Espinosa Ramirez, 48, self-employed; succeeding Gabriel Castro Amaro; wife, Esther de Espinosa Villanueva Hernandez. Counselors — Octavio Muñoz Rodriguez, 63, retired school director; wife, Teresa de Jesus de Muñoz Espin Valencia. Manuel Alejandro Rojas Castillo, 41, Government of the State of Mexico public security; wife, Veronica de Rojas Castro Amaro.

VALE DO ITAJAÍ BRAZIL STAKE: (Nov. 1, 2020) President — Claudio Lima Rhenns, 35, SENAI Brusque professor of robotics, and Minimallab owner and programmer; succeeding Jose Rodrigues Junior; wife, Jenifer Terezinha Da Silva Rhenns. Counselors — Evandro Parisotto, 43, Corteva Agrisciences agronomist and technical sales representative; wife, Gisele Nunes Da Silva Parisotto. Leandro Correa da Silva, 38, Credifoz Credit Union general manager; wife, Patricia Alves da Silva.