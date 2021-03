Learn about these 6 new stake presidencies

CASTLE ROCK COLORADO STAKE: (Feb. 7, 2021) President — Christopher Mark Anderson, 53, Lone Peak Dental Group board member; succeeding Gregg A. Lindsey; wife, Dedra Karin Rolfson Anderson. Counselors — James Eric Cauble, 60, Financial Planning Standards Board Ltd. chief operating officer; wife, Vernet Wilkins Cauble. Gary Lynn Cook, 63, TPT Global chief financial officer; wife, Ellen Griffith Cook.

CENTRAL POINT OREGON STAKE: (Jan. 31, 2021) President — Patrick Ryan Hungerford, 46, Rogue Valley Physicians physician and endocrinologist; succeeding Kelly E Thompson; wife, Rebecca Walton Hungerford. Counselors — Brandan A Hull, 49, Providence physician; wife, Rebecca Lynne Larsen Hull. Justin Irissarryu Idiart, 44, Idiart Law Group attorney; wife, Tiffany Ashton Idiart.

FORTALEZA BRAZIL MONTESE STAKE: (Feb. 7, 2021) President — Antônio Adriano Da Rocha Nogueira, 39, Centro Universitário Fametro professor; succeeding Edilson M. Pereira; wife, Bianca e Sousa Ribeiro Nogueira. Counselors — Wesley Jefferson Galdino Lopes, 39, Central de Recuperação de Creditos strategic planning manager; wife, Maria Renata Moura de Sousa. Wilk Da Silva Serafim, 33, Facem sales representative; wife, Patricia Maria Gomes Da Silva Lima Serafim.

HA’APAI TONGA STAKE: (Nov. 1, 2020) President — To’ofohe Tu’ivailala, 43, ’Ipu Lahi Resort site manager; succeeding Sosaia L. Tonga’onevai; wife, Milika Paletu’a Tu’ivailala. Counselors — Sami Sisimaile Vaitaki, 49, Weather Climate Observation assistant forecaster; wife, Seini Mahe Vaitaki. Sione Tupou Toutai, 48, plantation employee; wife, Loka Loumoni Palu Toutai.

MESA ARIZONA SOUTH STAKE: (Jan. 31, 2021) President — Matthew Lynn Beeler, 45, Deloitte managing director; succeeding W. Raymond Johnson; wife, Misty Dawn Bingham Beeler. Counselors — David Bruce Brubaker, 48, Seminaries and Institutes seminary teacher; wife, Connie Vera Kahanupa’a Kekauoha Brubaker. Jason Buel Dickson, 47, Metro Fire Equipment regional manager; wife, Melissa Ann Heywood Dickson.

TRUJILLO PERÚ ESPERANZA STAKE: (Jan. 31, 2021) President — Miguel Angel Avila Garcia, 37, Spark, Cia Greer and Fundación Five 12 director; succeeding Felipe N. Bravo; wife, Flor Angelica de Avila Rodriguez Murragarra. Counselors — Luis Armando Rojas Hernandez, 36, Superior Court of Justice of Liberty administrative support; wife, Sandra Gisela Cabrera Asmat. Oscar Gillermo Parimango Casique, 39, Codijisa warehouse manager; wife, Elda Hoselith De Parimango Marquina.