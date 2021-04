Read about these 9 recently called stake presidencies

CAMAÇARI BRAZIL STAKE: (March 21, 2021) President — Fábio Leonardo Dos Santos Nascimento, 42, Metropolitana of Camaçari faculty and university professor, and CREAS-Itapicuru-Bahia psychologist; succeeding Cosme de Souza Campos; wife, Bruna Andrade Fontes Nascimento. Counselors — Ramon Alves Da Silva, 39, Moppclean quality analyst; wife, Tiala Souza de Jesus Alves. Alex Silva Dos Santos, 31, Cerquiera Santos constructions and services director; wife, Herlana dos Santos Qerqueira Santos.

CAMPINAS BRAZIL STAKE: (March 14, 2021) President — Antonio Fernandes dos Santos, 52, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints facilities manager; succeeding Cleber Tikara Muramatsu; wife, Christiane de Cassia Latansa da Silva dos Santos. Counselors — Leandro de Oliveira, 53, Campinas Brazil Temple assistant recorder; wife, Marinalva Cordeiro Da Roca de Oliveira. Bruno Soares Collaço, 38, Sanmina do Brasil Ltda international buyer, procurement; wife, Juliana Chaves Fontes Lima Collaço.

CHINLE ARIZONA STAKE: (Feb. 14, 2021) President — Erwin White, 51, Window Rock USD administrator; succeeding Romero T. Brown; wife, Jennifer Joy Johnson White. Counselors — James Alan Higgs, 54, Chinle School District #24 dean of students; wife, Carolyn Aleida Bowman Higgs. Wilson Yazzie Deschine, 65, Chi’hootso Alternative Communications self-employed; wife, Susan Kaye Schultz Deschine.

CIUDAD JUÁREZ MÉXICO NORTH STAKE: (March 7, 2021) President — Jacobo Pinchuk Ramirez, 46, lawyer; succeeding Salvador Robles Flores; wife, Flor Elodia de Pinchuk Sanchez Garcia. Counselors — Victor Hugo Cervantes Herrera, 47, IC&S SA de CV administrator; wife, Claudia de Cervantes Morales Sánchez. Ricardo Zamora Ita, 50, MAHLE senior buyer; wife, Herlinda Moreno Aguirre de Zamora.

LAS VEGAS NEVADA WARM SPRINGS STAKE: (March 28, 2021) President — Murry Kaid Whipple, 44, Stimulus Technologies manager; succeeding Kyle R. Peterson; wife, Leah Eva Nottage Whipple. Counselors — Douglas Dean Taylor, 54, Varian Medical Systems technical curriculum developer, oncology software; wife, Kristi Noel Youngman Taylor. Jake D Marshall, 48, Las Vegas Paving Corp. manager; wife, Robin Roe Marshall.

SALZBURG AUSTRIA STAKE: (March 14, 2021) President — David Matthias Josef Roth, 43, senior design strategist; succeeding Franz P. Mielacher; wife, Maria Gabriela Brunner Roth. Counselors — André Albert Bildhäuser, 42, BMW Motoren GmbH Steyr head of health management department; wife, Sophia Brigitte Schmidl Bildhäuser. Samuel Ammon Kellner-Steinmetz, 41, Fleetlogistics Group chief sales officer; wife, Helen Brown Kellner-Steinmetz.

UPOLU SAMOA SALEILUA STAKE: (Sept. 20, 2020) President — Taualai Mauga, 56, Ministry of Agriculture and Fisheries crops research officer and plant pathologist; succeeding Apineru Kofe; wife, Naomi Salea Mauga. Counselors — Kalaka Pao, 44, self-employed; wife, Fuakoko Leuta Avemaoe Pao. Rufo Fepuleai, 58, self-employed carpenter; wife, Mafutaga Pau Fepuleai.

VALPARAÍSO CHILE WEST STAKE: (Jan. 10, 2021) President — José Luis Rojas Henríquez, 40, Ripley collections executive; succeeding Julio E. Castillo Stuardo; wife, Natacha Alejandra Nukulin Núñez. Counselors — Francisco Javier Guzmán Domínguez, 36, Chilean North American Institute of Culture of Valparaíso professor of English, and Mutual de Seguros de Chile claims analyst; wife, Aylin Francisca Jara Díaz. Enrique Ignacio Cartajena Hormazábal, 32, Chilexpress carrier; wife, Andrea Carolina Meléndez Romero.