22 new stake presidents and their counselors — from Argentina to Taiwan

CHALCO MÉXICO STAKE: (May 15, 2022) President — David Martinez Carrillo, 38, legal office owner and applicant lawyer; succeeding Hector D. Soriano; wife, Nayeli de Martinez Toriz. Counselors — Jose de Jesus Martinez Fernandez, 53, Cecytem head of school control; wife, Ignacia de Martinez Garcia. Zeniff Sanvicente Márquez, 36, Government of the State of Mexico SEP academic counselor; wife, Norma Janeth Sanvicente Trueba.

CHIHUAHUA MÉXICO STAKE: (May 22, 2022) President — Ricardo Moo Castro, 41, insurance agent; succeeding Carlos A. Díaz González; wife, Vanesa de Moo Limon. Counselors — Raul Chacon Blanco, 50, Technological Institute of Chihuahua research professor; wife, Maria de Lourdes de Chacon Varela. Julio Hidalgo Colin, 39, National Oilwell Varco field specialist and business owner; wife, Cecilia Alejandra Molinar Felix.

CHIMBOTE PERÚ SOUTH STAKE: (Jan. 16, 2022) President — Deisvis Santiago Gallosa Campos, 33, Saavedra y Asociados Law Firm trial lawyer; succeeding Cesar H. Gonzales; wife, Estefany Ruth de Gallosa Castillo. Counselors — Jesus Odon Garcia Manrique, 41, Universidad San Pedro Office of Cultural Extension and Social Projection manager; wife, Yesenia de Garcia Salas. Marvin Benjamin Chacon Franco, 27, self-employed.

CÓRDOBA ARGENTINA CHACABUCO STAKE: (March 20, 2022) President — Ariel Rodrigo Rivero, 40, Centro Interacción Multimedia S.A. Claro corporative agent; succeeding Eduardo J. Rossi; wife, Nora Ines Rivero. Counselors — Sergio Pitbladdo, 62, Córdoba Argentina Temple recorder; wife, Susana Marcela Pitbladdo. Miguel Angel Calveiro, 42, business owner; wife, Marina Cristina Calveir.

FEIRA DE SANTANA BRAZIL NORTH STAKE: (April 24, 2022) President — Eliton Evangelista de Souza, 50, Seminaries and Institutes of Religion coordinator; succeeding Ivanilton Barbosa da Silva; wife, Eliene Pedreira Brandão de Souza. Counselors — João Henrique Feitosa Silva, 32, Biocenter Laboratory administrative supervisor; wife, Thais Santos Feitosa Silva. Jefferson Fonseca Santos, 29, businessman; wife, Karine Souza Santos.

FORTALEZA BRAZIL SOUTH STAKE: (Jan. 23, 2022) President — Carlos Henrique Barroso da Silva, 32, Engeclinic coordinator; succeeding Francisco Alexsandro Oliveira Unias; wife, Amanda Lima Rocha da Silva. Counselors — Moisés Rodrigues Pereira, 55, entrepreneur; wife, Maria Eliete Cruz Pereira. João Batista Moura de Lima, 41, Servnac Security Ltda. security guard; wife, Maria Valdenia Paiva do Nascimento Moura.

HOKKAIDO JAPAN NORTH STAKE: (April 24, 2022) President — Kei Kikuchi, 42, Hokkaido Board of Education teacher; succeeding Masashi Kumagai; wife, Rie Kikuchi. Counselors — Kimiya Yamamoto, 62, Sapporo Japan Temple recorder; wife, Yumi Yamamoto. Takashi Nishihara, 40, Seminaries and Institutes of Religion coordinator; wife, Mizuho Nishihara.

HOKKAIDO JAPAN SOUTH STAKE: (April 24, 2022) President — Yoshinori Ogasawara, 59, Hokkaido Board of Education teacher; succeeding Naohiro Irie; wife, Midori Ogasawara. Counselors — Toyoji Nishida, 52, Greg Mann group leaders; wife, Maria Nishida. Toshinori Kawada, 46, Tokachi Kawada Farm Co. Ltd. representative director; wife, Junko Kawada.

HSIN CHU TAIWAN STAKE: (Nov. 28, 2021) President — Chih-Hung G. Chou, 51, Macronix International deputy director of product marketing; succeeding Feng Cheng Tsai; wife, Hui Ling Chou. Counselors — Chun Chieh Huang, 51, ischool Inc. chief technical officer; wife, Huai Yu Huang. Wei Jen Chang, 44, civil servant; wife, Xiao Juan Chang.

HUÁNUCO PERÚ STAKE: (April 10, 2022) President — Héctor Raúl Zacarías Ventura, 48, University of Huánuco professor and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints administrative assistant; succeeding Alberto Meza Gomez; wife, Keila Zulmade Zacarias Melgarejo.Counselors — Richard Roy Salazar Lopez, 37, Neuro System S.A.C. administrator; wife, Milagros Fatima Salazar Medrano. Christian Lorenzo Tucto, 34, Financiera Construir credit adviser; wife, Zulmeri Diana de Lorenzo Espinoza.

JUJUY ARGENTINA STAKE: (May 8, 2022) President — Gerardo Martin Suruguay, 36, Independent Professional Service IT consultant and web application developer, and Municipality of Perico web developer; succeeding Salvador M. Altamirano; wife, Natalia Lorena Cruz. Counselors — Jorge Emmanuel Vilches, 33, business administrator; wife, Viviana Estefania Vilches. Luis Alberto Carreras, 34, business administrator; wife, Estefania Elizabeth Carrerras.

KYOTO JAPAN STAKE: (May 15, 2022) President — Yasushi Hayashi, 55, Panasonic Corporation manager; succeeding Ryouichi Shibata; wife,Mika Hayashi. Counselors — Shigeaki Ito, 46, Nara Labor Bureau general vocational guidance counselor; wife, Shigeaki Ito. Tatsuo Hishii, 58, Kyoto Prefecture professional executive; wife, Mayumi Hishii.

MEDELLIN COLOMBIA BELÉN STAKE: (May 15, 2022) President — William Alexander Restrepo Rios, 40, Heinsohn Human Global Solutions commercial manager; succeeding Sergio Villa; wife, Luisa Fernanda de Restrepo Angarita. Counselors — Jose Anibal Machado Tejada, 50, retired; wife, Floralba Machado Bolivar. Johan Norberto Gonzalez Mateus, 43, Upfield national sales manager; wife, Karen Maria De Gonzalez Briñez.

MOMOSTENANGO GUATEMALA STAKE: (May 15, 2022) President — Ifeanyi Onyemetu Johnson, 36, Mesoamericano College teacher; succeeding Julio R. Zarate; wife, Zully Lilliana Pelico Xiloj. Counselors — Russell Arnulfo Poroj Velasquez, 32, FedEx-Transactel S.A. English customer service representative and self-employed English teacher; wife, Grethel Yasmin Arriaga Barrios. Ubernildo Isaias Zárate Pérez, 48, Institute of Basic Education accountant secretary; wife, Elba de Jesús Cerén Reyes de Zárate.

OKINAWA JAPAN STAKE: (Feb. 6, 2022) President — Hajime Miyara, 43, Akane Creation Co. Ltd. section manager; succeeding Hiroaki Yoza; wife, Chiharu Miyara. Counselors — Koutoku Kugai, 56, Okinawa University faculty; wife, Tsuyako Kugai. Masahiko Yonamine, 40, Okinawa Prefectural Board of Education teacher; wife, Reina Yonamine.

SALTO URUGUAY STAKE: (April 10, 2022) President — Rubén Darío Nogueira Pintos de Almeida, 45, National Police Assistance and Social Security Directorate administrative police; succeeding Julio D. Saavedra; wife, Angélica Madalena Nogueira. Counselors — Santiago Martin Barboza Ramos, 43, State Insurance Bank prevention technician; wife, Mahala Zoar Rau Medina. Carlos Daniel Fernández Amarillo, 49, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints field assistant; wife, Cristina Tabares Blanco.

SAN CRISTÓBAL DOMINICAN REPUBLIC STAKE: (May 29, 2022) President — Sandy Benjamin Encarnacion Trinidad, 42, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints area operations manager; succeeding Eurison E. Heredia Mendez; wife, Rosa Mariñez. Counselors — Pedro Manuel Castelle, 57, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints mechanical leader; wife, Lidia Hermida Castelle. Santiago Hernandez Valdez, 37, Edwards Lifesciences warehouse coordinator; wife, Daniela Maria Antuna.

SANTIAGO CHILE INDEPENDENCIA STAKE: (April 24, 2022) President — Miguel Andres Candia Orellana, 41, Constructora Ebco S.A. risk prevention professional; succeeding Marcelo J. Velasco; wife, Rita Paola Bustos Fernandez. Counselors — Hector Ivan Paineo Garcia, 54, Banco de Chile accounting operations specialist; wife, Anibeth Maryolen Leal Saldivia. Hernan Felipe Toledo Martinez, 35, self-employed startup founder and industrial engineer; wife, Camila Nicole Meza Lillo.

SANTIAGO DOMINICAN REPUBLIC SOUTH STAKE: (May 1, 2022) President — Felix Albo Diaz de la Cruz, 35, Seminaries and Institutes of Religion coordinator; succeeding Jose M. Bueno; wife, Katherine Nuñez Upia. Counselors — Carlos Manuel Bueno, 42, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra infrastructure engineer; wife, Dulce Maria Cruz de Bueno. Kełvin Antonio Rodriguez Nuñez, 43, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints physical facilities manager; wife, Julia Minaya Padilla.

TAIPEI TAIWAN CENTRAL STAKE: (April 17, 2022) President — Chi Chang Chieh, 59, self-employed manager; succeeding Min Zu Wang; wife, Pao Ching Chuang. Counselors — Sheng Hsiung Wang, 64, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints temple facilities manger; wife, Su Yung Wang. Ya Tzu Wang, 61, Zanyang Construction and Development Co. Ltd. general affairs manager; wife, Cheng Cheng Yuan.

TACUAREMBÓ URUGUAY STAKE: (May 29, 2022) President — Dean Kevin Rodriguez Gonzalez, 45, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints property manger; succeeding Jorge W. Bulmini Nieves; wife, Lourdes Beatriz Rodriguez. Counselors — Marcos Mazzuco, 39, administrative assistant; wife, Stefania Lopez Hernandez. Matilde Nuñez Maciel, 43, LUMIN grinder; wife, Carmencita Pereira.

TRINIDAD BOLIVIA STAKE: (May 1, 2022) President — Edwin Jorge Meneses Jaime, 38, woodworking manager; succeeding Willy Duran Pizarro; wife, Sol Tamara Vaca Lara. Counselors — Fernando Brito Vargas, 54, self-employed; wife, Eglis Perez Subirana de Brito. Rodolfo Mazueto Chappy, 44, Government of Beni maintenance technician; wife, Silvia de Mazueto Ruiz.