Temple dedications, dates and Church leaders offering dedicatory prayers

A chronological list of the 170 operating temples of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with dedication dates and the Church leaders who did the dedications.

1. St. George Utah — April 6–8, 1877, Daniel H. Wells

2. Logan Utah — May 17–19, 1884, John Taylor

3. Manti Utah — May 21–23 1888, Lorenzo Snow; Wilford Woodruff led a private dedication on May 17, 1888

4. Salt Lake — April 6–24, 1893, Wilford Woodruff

5. Laie Hawaii — Nov. 27–30, 1919, Heber J. Grant

6. Cardston Alberta — Aug. 26–29, 1923, Heber J. Grant

7. Mesa Arizona — Oct. 23–26, 1927, Heber J. Grant

8. Idaho Falls Idaho — Sept. 23–25, 1945, George Albert Smith

9. Bern Switzerland — Sept. 11–15,1955, David O. McKay

10. Los Angeles California — March 11–14, 1956, David O. McKay

11. Hamilton New Zealand — April 20–22, 1958, David O. McKay

12. London England — Sept. 7–9, 1958, David O. McKay

13. Oakland California — Nov. 17–19, 1964, David O. McKay

14. Ogden Utah — Jan. 18–20, 1972, Joseph Fielding Smith

15. Provo Utah — Feb. 9, 1972, Joseph Fielding Smith, prayer read by Harold B. Lee

16. Washington D.C. — Nov. 19–22, 1974, Spencer W. Kimball

17. São Paulo Brazil — Oct. 30 – Nov. 2, 1978, Spencer W. Kimball

18. Tokyo Japan — Oct. 27–29, 1980, Spencer W. Kimball

19. Seattle Washington — Nov. 17–21, 1980, Spencer W. Kimball

20. Jordan River Utah — Nov. 16–20, 1981, Marion G. Romney

21. Atlanta Georgia — June 1–4, 1983, Gordon B. Hinckley

22. Apia Samoa — Aug. 5–7, 1983, Gordon B. Hinckley

23. Nuku’alofa Tonga — Aug. 9–11, 1983, Gordon B. Hinckley

24. Santiago Chile — Sept. 15–17, 1983, Gordon B. Hinckley

25. Papeete Tahiti — Oct. 27–29, 1983, Gordon B. Hinckley

26. Mexico City Mexico — Dec. 2–4, 1983, Gordon B. Hinckley

27. Boise Idaho — May 25–30, 1984, Gordon B. Hinckley

28. Sydney Australia — Sept. 20–23, 1984, Gordon B. Hinckley

29. Manila Philippines — Sept. 25–27, 1984, Gordon B. Hinckley

30. Dallas Texas — Oct. 19–24, 1984, Gordon B. Hinckley

31. Taipei Taiwan — Nov. 17–18, 1984, Gordon B. Hinckley

32. Guatemala City Guatemala — Dec. 14–16, 1984, Gordon B. Hinckley

33. Freiberg Germany — June 29–30, 1985, Gordon B. Hinckley

34. Stockholm Sweden — July 2–4, 1985, Gordon B. Hinckley

35. Chicago Illinois — Aug. 9–13, 1985, Gordon B. Hinckley

36. Johannesburg South Africa — Aug. 24–25, 1985, Gordon B. Hinckley

37. Seoul Korea — Dec. 14–15, 1985, Gordon B. Hinckley

38. Lima Peru — Jan. 10–12, 1986, Gordon B. Hinckley

39. Buenos Aires Argentina — Jan. 17–19, 1986, Thomas S. Monson

40. Denver Colorado — Oct. 24–28, 1986, Ezra Taft Benson

41. Frankfurt Germany — Aug. 28–30, 1987, Ezra Taft Benson

42. Portland Oregon — Aug. 19–21, 1989, Gordon B. Hinckley

43. Las Vegas Nevada — Dec. 16–18, 1989, Gordon B. Hinckley

44. Toronto Ontario — Aug. 25–27, 1990, Gordon B. Hinckley

45. San Diego California — April 25–30, 1993, Gordon B. Hinckley

46. Orlando Florida — Oct. 9–11, 1994, Howard W. Hunter

47. Bountiful Utah — Jan. 8–14, 1995, Howard W. Hunter

48. Hong Kong China — May 26–27, 1996, Gordon B. Hinckley

49. Mount Timpanogos Utah — Oct. 13–19, 1996, Gordon B. Hinckley

50. St. Louis Missouri — June 1–5, 1997, Gordon B. Hinckley

51. Vernal Utah — Nov. 2–4, 1997, Gordon B. Hinckley

52. Preston England — June 7–10, 1998, Gordon B. Hinckley

53. Monticello Utah — July 26–27, 1998, Gordon B. Hinckley

54. Anchorage Alaska — Jan. 9–10, 1999, Gordon B. Hinckley

55. Colonia Juárez Chihuahua Mexico — March 6–7, 1999, Gordon B. Hinckley

56. Madrid Spain — March 19–21, 1999, Gordon B. Hinckley

57. Bogotá Colombia — April 24–26, 1999, Gordon B. Hinckley

58. Guayaquil Ecuador — Aug. 1–2, 1999, Gordon B. Hinckley

59. Spokane Washington — Aug. 21–23, 1999, Gordon B. Hinckley

60. Columbus Ohio — Sept. 4–5, 1999, Gordon B. Hinckley

61. Bismarck North Dakota — Sept. 19, 1999, Gordon B. Hinckley

62. Columbia South Carolina — Oct. 16–17, 1999, Gordon B. Hinckley

63. Detroit Michigan — Oct. 23–24, 1999, Gordon B. Hinckley

64. Halifax Nova Scotia — Nov. 14, 1999, Gordon B. Hinckley

65. Regina Saskatchewan — Nov. 14, 1999, Boyd K. Packer

66. Billings Montana — Nov. 20–21, 1999, Gordon B. Hinckley

67. Edmonton Alberta — Dec. 11–12, 1999, Gordon B. Hinckley

68. Raleigh North Carolina — Dec. 18–19, 1999, Gordon B. Hinckley

69. St. Paul Minnesota — Jan. 9, 2000, Gordon B. Hinckley

70. Kona Hawaii — Jan. 23–24, 2000, Gordon B. Hinckley

71. Ciudad Juárez Mexico — Feb. 26–27, 2000, Gordon B. Hinckley

72. Hermosillo Sonora Mexico — Feb. 27, 2000, Gordon B. Hinckley

73. Albuquerque New Mexico — March 5, 2000, Gordon B. Hinckley

74. Oaxaca Mexico — March 11, 2000, James E. Faust

75. Tuxtla Gutiérrez Mexico — March 12, 2000, James E. Faust

76. Louisville Kentucky — March 19, 2000, Thomas S. Monson

77. Palmyra New York — April 6, 2000, Gordon B. Hinckley

78. Fresno California — April 9, 2000, Gordon B. Hinckley

79. Medford Oregon — April 16, 2000, James E. Faust

80. Memphis Tennessee — April 23, 2000, James E. Faust

81. Reno Nevada — April 23, 2000, Thomas S. Monson

82. Cochabamba Bolivia — April 30, 2000, Gordon B. Hinckley

83. Tampico Mexico — May 20, 2000, Thomas S. Monson

84. Nashville Tennessee — May 21, 2000, James E. Faust

85. Villahermosa Mexico — May 21, 2000, Thomas S. Monson

86. Montreal Quebec — June 4, 2000, Gordon B. Hinckley

87. San José Costa Rica — June 4, 2000, James E. Faust

88. Fukuoka Japan — June 11, 2000, Gordon B. Hinckley

89. Adelaide Australia — June 15, 2000, Gordon B. Hinckley

90. Melbourne Australia — June 16, 2000, Gordon B. Hinckley

91. Suva Fiji — June 18, 2000, Gordon B. Hinckley

92. Mérida Mexico — July 8, 2000, Thomas S. Monson

93. Veracruz Mexico — July 9, 2000, Thomas S. Monson

94. Baton Rouge Louisiana — July 16, 2000, Gordon B. Hinckley

95. Oklahoma City Oklahoma — July 30, 2000, James E. Faust

96. Caracas Venezuela — Aug. 20, 2000, Gordon B. Hinckley

97. Houston Texas — Aug. 26–27, 2000, Gordon B. Hinckley

98. Birmingham Alabama — Sept. 3, 2000, Gordon B. Hinckley

99. Santo Domingo Dominican Republic — Sept. 17, 2000, Gordon B. Hinckley

100. Boston Massachusetts — Oct. 1, 2000, Gordon B. Hinckley

101. Recife Brazil — Dec. 15, 2000, Gordon B. Hinckley

102. Porto Alegre Brazil — Dec. 17, 2000, Gordon B. Hinckley

103. Montevideo Uruguay — March 18, 2001, Gordon B. Hinckley

104. Winter Quarters Nebraska — April 22, 2001, Gordon B. Hinckley

105. Guadalajara Mexico — April 29, 2001, Gordon B. Hinckley

106. Perth Australia — May 20, 2001, Gordon B. Hinckley

107. Columbia River Washington — Nov. 18, 2001, Gordon B. Hinckley

108. Snowflake Arizona — March 3, 2002, Gordon B. Hinckley

109. Lubbock Texas — April 21, 2002, Gordon B. Hinckley

110. Monterrey Mexico — April 28, 2002, Gordon B. Hinckley

111. Campinas Brazil — May 17, 2002, Gordon B. Hinckley

112. Asunción Paraguay — May 19, 2002, Gordon B. Hinckley

113. Nauvoo Illinois — June 27–30, 2002, Gordon B. Hinckley

114. The Hague Netherlands — Sept. 8, 2002, Gordon B. Hinckley

115. Brisbane Australia — June 15, 2003, Gordon B. Hinckley

116. Redlands California — Sept. 14, 2003, Gordon B. Hinckley

117. Accra Ghana — Jan. 11, 2004, Gordon B. Hinckley

118. Copenhagen Denmark — May 23, 2004, Gordon B. Hinckley

119. Manhattan New York — June 13, 2004, Gordon B. Hinckley

120. San Antonio Texas — May 22, 2005, Gordon B. Hinckley

121. Aba Nigeria — Aug. 7, 2005, Gordon B. Hinckley

122. Newport Beach California — Aug. 28, 2005, Gordon B. Hinckley

123. Sacramento California — Sept. 3, 2006, Gordon B. Hinckley

124. Helsinki Finland — Oct. 22, 2006, Gordon B. Hinckley

125. Rexburg Idaho — Feb. 10, 2008, Thomas S. Monson

126. Curitiba Brazil — June 1, 2008, Thomas S. Monson

127. Panama City Panama — Aug. 10, 2008, Thomas S. Monson

128. Twin Falls Idaho — Aug. 24, 2008, Thomas S. Monson

129. Draper Utah — March 20–22, 2009, Thomas S. Monson

130. Oquirrh Mountain Utah — Aug. 21–23, 2009, Thomas S. Monson

131. Vancouver British Columbia — May 2, 2010, Thomas S. Monson

132. The Gila Valley Arizona — May 23, 2010, Thomas S. Monson

133. Cebu City Philippines — June 13, 2010, Thomas S. Monson

134. Kyiv Ukraine — Aug. 29, 2010, Thomas S. Monson

135. San Salvador El Salvador — Aug. 21, 2011, Henry B. Eyring

136. Quetzaltenango Guatemala — Dec. 11, 2011, Dieter F. Uchtdorf

137. Kansas City Missouri — May 6, 2012, Thomas S. Monson

138. Manaus Brazil — June 10, 2012, Dieter F. Uchtdorf

139. Brigham City Utah — Sept. 23, 2012, Boyd K. Packer

140. Calgary Alberta — Oct. 28, 2012, Thomas S. Monson

141. Tegucigalpa Honduras — March 17, 2013, Dieter F. Uchtdorf

142. Gilbert Arizona — March 2, 2014, Thomas S. Monson, prayer read by Henry B. Eyring

143. Fort Lauderdale Florida — May 4, 2014, Dieter F. Uchtdorf

144. Phoenix Arizona — Nov. 16, 2014, Thomas S. Monson

145. Córdoba Argentina — May 17, 2015, Dieter F. Uchtdorf

146. Payson Utah — June 7, 2015, Henry B. Eyring

147. Trujillo Peru — June 21, 2015, Dieter F. Uchtdorf

148. Indianapolis Indiana — Aug. 23, 2015, Henry B. Eyring

149. Tijuana Mexico — Dec. 13, 2015, Dieter F. Uchtdorf

150. Provo City Center — March 20, 2016, Dallin H. Oaks

151. Sapporo Japan — Aug. 21, 2016, Russell M. Nelson

152. Philadelphia Pennsylvania — Sept. 18, 2016, Henry B. Eyring

153. Fort Collins Colorado — Oct. 16, 2016, Dieter F. Uchtdorf

154. Star Valley Wyoming — Oct. 30, 2016, David A. Bednar

155. Hartford Connecticut — Nov. 20, 2016, Henry B. Eyring

156. Paris France — May 21, 2017, Henry B. Eyring

157. Tucson Arizona — Aug. 13, 2017, Dieter F. Uchtdorf

158. Meridian Idaho — Nov. 19, 2017, Dieter F. Uchtdorf

159. Cedar City Utah — Dec. 10, 2017, Henry B. Eyring

160. Concepción Chile — Oct. 28, 2018, Russell M. Nelson

161. Barranquilla Colombia — Dec. 9, 2018, Dallin H. Oaks

162. Rome Italy — March 10–12, 2019, Russell M. Nelson

163. Kinshasa Democratic Republic of the Congo — April 14, 2019, Dale G. Renlund

164. Fortaleza Brazil — June 2, 2019, Ulisses Soares

165. Port-au-Prince Haiti — Sept. 1, 2019, David A. Bednar

166. Lisbon Portugal — Sept. 15, 2019, Neil L. Andersen

167. Arequipa Peru — Dec. 15, 2019, Ulisses Soares

168. Durban South Africa — Feb. 16, 2020, Ronald A. Rasband

169. Winnipeg Manitoba — Oct. 31, 2021, Gerrit W. Gong

170. Pocatello Idaho — Nov. 7, 2021, M. Russell Ballard

— Rio de Janeiro Brazil — May 8, 2022, Gary E. Stevenson

— Yigo Guam — May 22, 2022, David A. Bednar

— Praia Cape Verde — June 19, 2022, Neil L. Andersen