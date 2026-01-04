Learn about these 25 new stake presidencies — from Mexico to Madagascar

The following new stake presidencies have been called.

New stake

A new stake has been created from the Antsirabe Madagascar District. The Antsirabe Madagascar Stake, which consists of the Andranomanelatra and Saradroa branches and the Ambohimena, Antsirabe, Mahazoarivo, Manandona and Tomboarivo wards, was created by Elder Denelson Silva, a General Authority Seventy, and Elder Dwayne J. Van Heerden, an Area Seventy.

ANTSIRABE MADAGASCAR STAKE: (Aug. 3, 2025) President — Evariste Noël Rasolonantenaina, 36, entrepreneur; wife, Hasina Marianah Dina. Counselors — Jean Rolland Randrianasolo, 45; wife, Rosette Rasoanjanahary. Hasimanjaka Ratolojanahary, 31, construction entrepreneur; wife, Marie Violette Rasoloniaina.

Reorganized stakes

ABA NIGERIA SOUTH STAKE: (Nov. 16, 2025) President — Nacsmith Chinedu Ojimmadukaike, 40, self-employed CEO; succeeding Geoffrey Chukwuemeka Ndukwe; wife, Mary Oluwabunmi Ojo Ojimmadukaike. Counselors — Chukwuma Princewill Onwuka, 50, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints security officer; wife, Maureen Nwanyinnaya Akalahu Chukwuma Onwuka. Emeka Ifejiagwa, 48, Abia Warriors Football Club Umuahia sporting director; wife, Obianamma Nwaulune Ifejiagwa.

ANTOFAGASTA CHILE LA PORTADA STAKE: (Nov. 23, 2025) President — Ricardo Carlos Almeida Nuñez, 47, Indebco commercial manager; succeeding José Miguel Palma Correa; wife, Paula Andrea Palma Correa de Almeida. Counselors — Oscar Andres Becerra Gonzalez, 42, Antofagasta Health Service organizational development chief; wife, Alexandra Berta Layseca Sancho Becerra. Matias Osvaldo Contreras Zepeda, 32, Rivemac Machinery Rental administration and finance chief; wife, Leda Polet Rivera Ramirez.

BARCELONA SPAIN STAKE: (Nov. 23, 2025) President — Pablo Isaac Quevedo Romo, 36, AES/DSL Seat test driver; succeeding Ryan Parker Newell; wife, Evelyn Priscila Miranda Cisneros. Counselors — Raúl Gerardo Alvarez Alván, 45, Seur Geopost S.L.U. customer service supervisor; wife, Adriana Clarena Alvarez Torres. Wilson Paolo Veintimilla Gómez, 34, Castelomega maintenance technician; wife, Laura Lynette Vásquez León.

BO SIERRA LEONE WEST STAKE: (Oct. 19, 2025) President — Joseph Mammy Sr., 43, Africa Logistics Investment Co. supervisor; succeeding Peter Brima Kpaka; wife, Mary Lebbie Mammy. Counselors — Maurice Momoh Sannoh, 49, Caritas Sierra Leone Bo monitoring and evaluation officer; wife, Alfreda Onikeh Sannoh. Shadrach Lahai Tucker, 46, self-employed CEO; wife, Mariama Amara Bao Tucker.

CAMARAGIBE BRAZIL STAKE: (Oct. 19, 2025) President — João Rodrigues Delfino de Melo, 41, Pernambuco Secretary of Education and Sports logistics professor; succeeding Alexandre Oliveira dos Santos; wife, Joana Maria Da Silva Melo. Counselors — Roberto Ferreira da Rocha, 40, Olinda Municipality Social Security Institute vice president director; wife, Nathália Lindalra Souza Do Monte Rocha. Bruno José de Oliveira Santos, 35, Banco do Brasil SA personalized relationship manager; wife, Suzana Aguiar da Silva Santos.

CEBU PHILIPPINES LILOAN STAKE: (Sept. 21, 2025) President — Rodolfo Tabudlong Torralba Jr., 41, Envirosage Inc. team manager; succeeding Elmer Medio Juntilla; wife, Aljelle Obena Soon Torralba. Counselors — Reyson Macadangdang Pua, 51, self-employed commercial printing service owner; wife, Judith Yanga Mascardo Pua. Johnlehi Mirasol Surio, 34, Danao City LGU medical officer; wife, Niera Rel Ancheta Juntilla Surio.

CHUBBUCK IDAHO STAKE: (Sept. 21, 2025) President — Anthony Adam Wadsworth, 40, JR Simplot project engineer; succeeding Cameron Dennis Brower; wife, Jessica Lee Taylor Wadsworth. Counselors — Bradley John Rogers, 45; wife, Heather Lynn Huffman Rogers. Michael Bart Schwartz, 50, Citizens Community Bank chief lending officer and senior vice president; wife, Jodi Lyn Swenson Schwartz.

ETINAN NIGERIA STAKE: (Sept. 21, 2025) President — Emmanuel Willie Sam, 49, Abasiofon Zion Ventures director; succeeding Percus Willie Etukudo; wife, Ekaette Michael Daniel Sam. Counselors — Idongesit Okon Akwa, 44, Princes Akwas Ing Services director; wife, Esther Idongesit Akwa. Sunday Philip Paul, 53; wife, Joyce Ned Udom Paul.

FERRON UTAH STAKE: (Sept. 28, 2025) President — Hugh Earl Christiansen, 49, Staker Parson DBA Nielson Construction & Materials estimator; succeeding Randy Vaun O’Neil; wife, Kolleen Behling Christiansen. Counselors — Tyson Burdett Perkins, 45, PacifiCorp supervising chemist; wife, Kelly Brook Bowden Perkins. Keven Jed Behling, 57, PacifiCorp journeyman maintenance operator; wife, Amy Maria Yost Behling.

JUNEAU ALASKA STAKE: (Oct. 19, 2025) President — Brent Jonathan Tingey, 47, orthodontist; succeeding Benjamin Roger Gilbert; wife, Amber Rose Martensen Tingey. Counselors — Nathan Christian Overson, 49, Hecla Mining Co. compliance and risk specialist; wife, Caraleen Lenore Peterson Overson. William David Boger, 52, U.S. Coast Guard design team manager; wife, Kimberly Ann Stepp Boger.

KINSHASA DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO N’DJILI STAKE: (Nov. 9, 2025) President — Didier Luyalu Buloki, 34, area fleet manager; succeeding Nixon Ngoy-Kashama; wife, Gracia Tsawu Madilu. Counselors — Pierre Minengo Mako, 46, Congo American Language Institute teacher; wife, Bibiche Sinda-Kibangu. Jean Kalonji Kamuanga, 47, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints administrative assistant; wife, Giselle Tshibola Tshimpanga.

LUJAN ARGENTINA STAKE: (Sept. 21, 2025) President — Ismael Andres Frattoni, 39, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints treasury specialist; succeeding Gustavo Carlos Ramponi; wife, Mariela Jacinta Delgado Frattoni. Counselors — Enrique Guillermo Merlo, 55, lawyer; wife, Liliana Edith Acuña Merlo. Miguel Angel Santi, 43; wife, Gabriela Vanesa Herrera Santi.

MADRID SPAIN CENTRAL STAKE: (Nov. 23, 2025) President — Pedro Ramon Porras Valenzuela, 45, Industrias Lácteas Asturianas SA computer systems administrator; succeeding Óscar Ovejero Ibáñez; wife, Beatriz Elena Ochoa Ochoa. Counselors — Alberto Fernández-Calvillo Sánchez-Valdepeñas, 56, regional facility manager; wife, Marisa García Padilla. Jesús Maza Muñoz, 28, RDT firmware engineer; wife, Johanna Lizeth Cepeda Changoluisa.

MÉXICO CITY LINDAVISTA STAKE: (Nov. 9, 2025) President — Jairo Eder Garcia Mera, 42, Asmx Elevadores commercial manager; succeeding Humberto Elizalde Mendoza; wife, Marlenne Fraga Altieri. Counselors — Germán Garduño Rodriguez, 48, Instituto de Educación Infantil y Adolescente administrative director; wife, María Felicitas Olloqui Estrada de Garduño. Omar Garcia Flores, 35, Nestlé–Norteamerica HUB project director; wife, Ana Cristina Ramirez Gomez de Garcia.

MOSCOW IDAHO STAKE: (Oct. 19, 2025) President — Matthew A Skinner, 51, Washington State University vice president of finance and business, and deputy chief financial officer; succeeding Ryan Whitney Cook; wife, Tiffany Lee Richards Skinner. Counselors — Matthew Reed Zollinger, 40, Washington State University senior associate athletic director; wife, Korissa Mecham Zollinger. Shawn Charles Richards, 45, ophthalmologist; wife, Barbara Anne Watton Richards.

NORTH SHORE MASSACHUSETTS STAKE: (Nov. 23, 2025) President — Richard William Anderson, 59, Alexion executive director; succeeding Michael James Kruckenberg; wife, Jacqueline Cohen Anderson. Counselors — Jared Ray Koyle, 47, Applied Research Solutions senior program manager; wife, Caitlin Beth Norris Koyle. Jeremy James Clemens, 41, Franklin Templeton senior corporate counsel; wife, Aubrey Ann Petersen Clemens.

ONTARIO OREGON STAKE: (Nov. 16, 2025) President — Adam Loral Stice, 41, Assisting Hands Home Care Boise LLC regional director and executive coach; succeeding Eric Norman Dahle; wife, Katrina Nielson Stice. Counselors — Isaac Lee Elam, 45, St. Luke’s Clinic primary care provider; wife, Ruth Wai Ling Ng Elam. Marshall James Johnson, 48, Treasure Valley Plumbing & Drain Service general manager; wife, Maurny Kylene Burt Johnson.

RIO DE JANEIRO BRAZIL ENGENHO DE DENTRO STAKE: (Nov. 9, 2025) President — Guilherme de Paula Minono, 45, Seminaries and Institutes of Religion coordinator; succeeding Antonio Alves Passos; wife, Diana de Menezes Piedade Minono. Counselors — Edson Santiago de Moraes, 53, Santec Ambiental businessman; wife, Sandra Gomes da Rocha Moraes. Ricardo Gomes de Sales, 32, Bradesco Seguros claims analyst; wife, Gabriela Fernandes Gutierrez de Sales.

SALT LAKE CANNON STAKE: (Nov. 23, 2025) President — Andrew Webster Johnston, 50, Salt Lake City director of homelessness policy and outreach; succeeding Brian William Baker; wife, Clarisa Alice Branham Johnston. Counselors — Joseph Mark Langi, 46, UPS sorter; wife, Melissa Allison Mulitalo Langi. Bret A Robinson, 53, pharmacist; wife, Sarah Judith Ward Robinson.

SALT LAKE HOLLADAY STAKE: (Nov. 23, 2025) President — Jeremy David Meier, 49, pediatric otolaryngologist; succeeding Gregg Theodore Christensen; wife, Jannika Ann Johnson Meier. Counselors — Brent Jones McPhie, 65, FamilySearch project manager; wife, Janny Lee Peters McPhie. Michael Sharp Aldous, 52, Cedar senior director of talent acquisition; wife, Kortnie Kirkman Aldous.

SALT LAKE PIONEER STAKE: (Nov. 23, 2025) President — Andres Diaz, 71, Red Rock Legal Services PLLC managing partner; succeeding Thomas Barg DeFa; wife, MerriLyn Chilton Diaz. Counselors — Tyler Lynn Peck, 45, Lumen Technologies Inc. central office technician; wife, Yuderka Sosa Peck. Kyle William Kesler, 32, Kyle Kesler Enterprises Inc. owner; wife, Ruth Ilene Bushman Kesler.

SAN ANTONIO TEXAS EAST STAKE: (Sept. 28, 2025) President — William Weatherford Wise III, 57, UPS supervisor; succeeding James Edward Mears; wife, Rosario Hernandez Wise. Counselors — James Shepherd Tripp, 62, U.S. Army chief of soldier legal services; wife, Kathryn Redd Tripp. Nicholas Drew Gordon, 43, Department of Homeland Security attorney; wife, Anabel Paredes Escobar Gordon.

SULLANA PERÚ STAKE: (Dec. 7, 2025) President — Jhon Miguel Reyes Sanchez, 41, Comercializadora Salem SAC sales manager; succeeding Juan Manuel Arroyo Riojas; wife, Cinthia Mercedes Machero Viera de Reyes. Counselors — Omar Delgado Porras, 41, former Empafrut export company quality control; wife, Patricia Crisanto Coronado. Hanter Martin Flores Quevedo, 30, SENATI student tutor; wife, Marisol Castillo Cueva.

SYRACUSE UTAH BLUFF STAKE: (Nov. 9, 2025) President — Vaughn Michael Heaston, 46, BYU–Idaho adjunct instructor, business writing; succeeding Gary Lynn Westbroek; wife, Christine Burton Heaston. Counselors — Troy Reed Barker, 57, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints project manager; wife, Amy Sue Moore Barker. Matthew Wayne Page, 47, Health Catalyst engineering manager; wife, Ashley Thurgood Page.