Learn about these 9 new stake presidencies in Central and South America

A meetinghouse of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Metepec, Mexico.

BABAHOYO ECUADOR STAKE: (July 7, 2024) President — Vladimir Jahir Villacrés Varas, 32, Banco Pichincha commercial officer and services; succeeding Juan Miguel Nieto Mayorga; wife, Jennifer Nataly Camino De Villacrés. Counselors — Ivan Gonzalo Rumbea Rivera, 29, Municipal Gad Canton Simón Bolívar head of public procurement; wife, Karen Katherine Moreno Romero. Alexi Alejandro Alvarado Onofre, 33, Emsaba EP billing and collection assistant; wife, Jahaira Andreina de Alvarado Alvarez.

CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY STAKE: (June 23, 2024) President — Fapricio de Oliveira, 43, Realy S.A. manager; succeeding Jorge Erico Gomez Rodas; wife, Celisangela de Lira Silva Oliveira. Counselors — César Felipe Alvarez Portillo, 39, self-employed; wife, Norma Beatriz Alvarez Devalle. Felix Ariel Martinez Cristaldo, 44, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints property manager; wife, Bernardina Martinez Enriquez.

FEIRA DE SANTANA BRAZIL STAKE: (June 2, 2024) President — Edson Jorge dos Santos Nogueira, 49, Team do Brasil industrial maintenance technician; succeeding Hugo Marcelo Arostegui Viega; wife, Noia Celeste Brito Nogueira. Counselors — Luciano Cosmme Figueiredo Ferreira, 49, Holy House of Mercy of Saint Anthony of Jesus purchasing administrator; wife, Andreia Luiza de Jesus Ferreira. Wedson Barbosa dos Santos, 44, businessman; wife, Fabiana Silva Barbosa dos Santos.

MERCEDES URUGUAY STAKE: (June 16, 2024) President — Ricardo Fabian Camargo Vazquez, 50, Marfrig Global Food Marfrig Fray Bentos manager; succeeding Hugo Ariel Silva Viglielm; wife, Nancy Giovanna Chineppe Da Silva. Counselors — Ricardo Alcides Curbelo, 65, retired; wife, Nancy Cristina Luján Timote. Néstor Ildo Muape Fúnez, 51, retired police officer; wife, Laura Izaguirre.

OSORNO CHILE RAHUE STAKE: (June 9, 2024) President — Guillermo Alejandro Quintana Veloso, 39, independent food technician; succeeding Hector Renato Carcamo Vargas; wife, Elizabeth Carolina de Quintana Silva. Counselors — Rodrigo Alejandro Manquel Guajardo, 41, Zurich Chile S.A. insurance agent; wife, Susana Valesca Cardenas Huilitraro. Juan Gerardo Nahuel Conejeros, 54, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints property manager; wife, Viviana Alejandra de Nahuel Ruiz.

SALINA CRUZ MÉXICO STAKE: (June 30, 2024) President — Hervin Hernandez Lopez, 32, BBVA México S.A. head of the government bank in the Isthmus and Coast of Oaxaca; succeeding Francisco Alberto Diaz Carcini; wife, Ana Ofelia Medina Lopez. Counselors — Martin Sanchez Lopez, 58, retired; wife, Mireya Molano Martinez. Rafael Barrera de La Cruz, 34, Isthmus Carousel administrator; wife, Karina de Barrera Garcia.

TRELEW ARGENTINA NORTH STAKE: (June 9, 2024) President — David Nicolas Illieff, 42, real estate broker; succeeding Carols Ivan Filipponi; wife, Cecilia Roxana Vidal. Counselors — Edgardo Gustavo Cayuqueo, 52, family adviser and coach; wife, Ana Carolina Cayuqueo. Gustavo Fabian Gonzalia, 43, commercial employee; wife, Analia Magdalena Gonzalia.

VALPARAÍSO BRAZIL STAKE: (May 26, 2024) President — Hudson de Pinho Barbosa, 35, businessman; succeeding Kleber Pereira dos Santos; wife, Kedma Karen da Silva Pinho. Counselors — Francisco Eduardo Custodio Oliveira, 51, businessman; wife, Efigênia Fernandes da Silva Oliveira. Thiago Moreno do Nascimento, 42, Colégio Fonte do Saber secondary and elementary school teacher; wife, Kelian Renata Azevêdo dos Santos Nascimento.

SANTO DOMINGO ECUADOR STAKE: (June 9, 2024) President — Piero Vladimir Echanique Vera, 37, Echanique Cueva Urbanization manager; succeeding Christian Antonio Torres Zhune; wife, Grace Pamela Echanique Lopez. Counselors — Luis Eduardo Monserrate Silva, 39, National Police Cooperative business adviser; wife, Veronica Fernanda de Monserrate Cadena. Cristhian Berlin Peñafiel Dedeño, 39, Maresa automotive adviser; wife, Lucia Angelica Monserrate de Peñafiel.