17 new stake presidencies called around the world — from Nevada to Nigeria

BOISE IDAHO NORTH STAKE: (Sept. 8, 2024) President — Matthew Ryan Nelson, 49, cardiologist; succeeding Aaron Lloyd Maybon; wife, Lindsey Ann Cottam Nelson. Counselors — Geffery Dean Anderson, 65, chiropractor; wife, Kathleen McMillan Anderson. Robert Steven Farrell, 64, SGI head of family office and director of fixed-income and private capital; wife, Debra Ann Niblett Farrell.

CALABAR NIGERIA SOUTH STAKE: (Aug. 18, 2024) President — Prince Kalu Ukpai, 38, self-employed; succeeding Samuel Agwu Ukoha; wife, Otu Antigha Antigha Cobham Kalu Ukpai. Counselors — Aniekan Wisdom Okon, 48, self-employed; wife, Nkpele Aniekan Mboto Aniekan Okon. Ezekiel Negbo Agboloh, 40, Presbyterian Educational Authority CRS head of mathematics department; wife, Rasine Okum Bassey Ezekiel Agboloh.

FARMINGTON NEW MEXICO STAKE: (Aug. 18, 2024) President — Grant David Allred, 46, Webb Automotive Group Inc. dealer principal; succeeding Jonathan Brent Hancock; wife, Brittani Webb Allred. Counselors — Jeffery Scott Nygren Jr., 49, pharmacist; wife, Britney Ann Kolste Nygren. Joseph David Hakes, 45, family physician; wife, Kaitlin Blankenship Hakes.

FESITRANH HONDURAS STAKE: (Aug. 18, 2024) President — Kemish Javier Martinez Rodriguez Martinez, 45, psychotherapist; succeeding Luis Gerardo Mineros Jacome; wife, Ana Rebeca Garcia Orellana de Martinez. Counselors — Selvin Allan Muñoz Paz, 54, Industrial Mechanic owner; wife, Carol Johana de Muñoz Martinez. Jose Manuel Fiallos Escobar, 52, Ministry of Public Health morgue manager; wife, Delmy Jamileth Velasquez Tobar de Fiallos.

INGLEWOOD CALIFORNIA STAKE: (Sept. 8, 2024) President — Michael Scott Tanner, 46, PSRS president and principal; succeeding Brian Clark Ostler; wife, Lori Ann Lessig Tanner. Counselors — Kevin Alejandro Roundy, 46, Andromeda Security security and AI researcher; wife, Diana María Machado Peñuela Roundy. Scott Joseph Callahan, 51, Howard Technology Solutions project manager; wife, Jennifer Lynn Fidanza Callahan.

KLAMATH FALLS OREGON STAKE: (Sept. 8, 2024) President — Trevor J Petersen, 43, clinical psychologist and Oregon Tech professor of psychology; succeeding Charles Kip Phillips; wife, Lauren Nichole Jones Petersen. Counselors — Richard Allen Schuster Jr., 50, U.S. Air Force and Oregon Air Guard lieutenant colonel and commander; wife, Jennifer Shirlene Davis Schuster. Gregory Charles Davis Jr., 49, fire chief; wife, Lindsey Rachelle Rothenberger Davis.

LIMA PERÚ VITARTE STAKE: (Sept. 8, 2024) President — Benjamin Brayan Sifuentes Estrada, 30, JJK Holding Sac financial and administrative manager; succeeding Eliseo Eudosio Oré Camarena; wife, Fiorella Adriana del Carmen de Sifuentes Piña. Counselors — David Enrique Capcha Denegri, 42, University of Sciences and Humanities professor; wife, Maria Cristina Orellana Hidalgo. Ludwig Javier Colan Bances, 41, National Superintendence of Tax Administration specialist auditor; wife, Yerce Yene de Colan Rivas.

MÉXICO CITY CHURUBUSCO STAKE: (Aug. 18, 2024) President — Luis Rafael Peralta Castelan, 37, independent construction worker; succeeding Celso Pablo Moreno Arrieta; wife, Ana María Elizalde de Peralta. Counselors — Guillermo Dominguez Ramirez, 58, Dominguez & Ramirez Abogados law firm partner; wife, Martha Elisa Torres Meza. Nayar Zepeda Barragan, 46, Ford Motors Co. senior design and release engineer; wife, Edna Aridahi Bravo Sansalvador.

PAISLEY SCOTLAND STAKE: (Sept. 8, 2024) President — Umberto Guiseppe Gilardi, 54, Gilardi Bakers Ltd. managing director; succeeding Andrew Paul Dewey; wife, Angela Forrest Gilardi. Counselors — Matthew William King, 36, Sign Language Interactions general manager; wife, Keir-Nan Kerr King. Stephen William Cox, 48, social worker; wife, Laureana Kabigting Salom Cox.

PORT HARCOURT NIGERIA NORTH STAKE: (Sept. 15, 2024) President — Obiesia Lucky John-Jaja, 42, Rivers State Government administrative officer; succeeding Federick Ndah Igweh; wife, Blessing Aimienro Ekhueorohan John-Jaja. Counselors — Igbikioyibo Patrick Oruene, 38, Brookstone Secondary School head of school; wife, Nasigba Gibson Tom Jaja Oruene. Victor Osamudiamen Omokaro, 42, Veyys Integrated Services Ltd. manager; wife, Evbu Omobude Erhabor Omokaro.

RENO NEVADA MOUNT ROSE STAKE: (Sept. 15, 2024) President — Blake Kent Wilde, 46, pediatric dentist; succeeding Brent Ryan Farr; wife, Brooke Jean Misseldine Wilde. Counselors — Christopher Charles O’Neil, 48, Striver Group CEO and president, and CNW Properties CEO; wife, Nicole Corrine Dutton O’Neil. Thomas Andrew Simpkins, 46, Manufacture Nevada executive director; wife, Kandice Marie Anderson Simpkins.

REYNOSA MÉXICO STAKE: (Sept. 8, 2024) President — Alvaro Dorantes Arroyo, 46, Empresa Propia Express Line general director; succeeding Francisco José Martínez Rivera; wife, Nancy del Carmen de Dorantes Ponce. Counselors — Jesus Cruz Vazquez, 51, Gruma marketing supervisor; wife, Alejandra Saraí de Cruz Martínez. Edgar Ivan Martinez Loya, 36, Caterpillar Reynosa manufacturing engineer; wife, Paola Yaneth Aguilar Mendoza.

SAMBORONDÓN ECUADOR STAKE: (Sept. 15, 2024) President — Edward Vladimir Zambrano Ortega, 36, doctor; succeeding Freddy Marlon Gonzalez Pomader; wife, Joselyn Nichole Espino Rivadeneira. Counselors — Eduardo Enrique Mosquera Valero, 51, technological adviser; wife, Lidia Valeria Galarza de Mosquera. David Michael Bodniza Vernaza, 36, Bago Laboratories medical visitor; wife, Wendy Gabriela de Bodniza Mendez.

SANTIAGO CHILE ALICAHUE STAKE: (Aug. 11, 2024) President — Andres Alonso Angulo Troncoso, 40, Peñalolén Corp. medical health center director; succeeding Samuel Eduardo Colicheo Soto; wife, Maria Fernanda Madonado Velasquez. Counselors — Alejandro Eloy Pardo Burgos, 53, Intronica Ltd. IT manager; wife, Ruth Alejandra Albornoz Zapata. Jorge Eduardo Barrios Alegria, 38, Enfragen high voltage maintenance engineer; wife, Geraldi Natalia de Barrios Rosales.

SYDNEY AUSTRALIA MORTDALE STAKE: (Sept. 8, 2024) President — Dildar Singh Jassar, 46, Singapore Airlines cargo sales supervisor; succeeding David Tufuga; wife, Melissa Maxeen Tanveer Hussain Jassar. Counselors — James Tawhio Ormsby, 67, A1 Chemicals owner; wife, Tanya Bosman Ormsby. Metui Takinanga Maile, 39, self-employed director; wife, Aniuaniua Talanoa Maile.

TAMPA FLORIDA STAKE: (Sept. 15, 2024) President — Kasey Corbin Hess, 32, Marathon Coach Inc. director of motorsports and sales; succeeding George Patrick Thornton; wife, Monica Hawkes Hess. Counselors — David Jared Knisley, 44, Fizen Technology founder and managing principal; wife, Talia Jean O’Brien Knisley. Jayesh Kishore Patel, 50, JKP Consulting owner; wife, Tracie Lyn Shelton Patel.

TEMUCO CHILE ÑIELOL STAKE: (Sept. 8, 2024) President — Jose Vicente Leon Millanao, 40, Gh Spa Laboratory field supervisor; succeeding Camilo Cesar Lopez Palavecino; wife, Evelyn Valeria Ainol Oyarzun. Counselors — Nelson Alejandro Jara Ruiz, 49, Transportes Cruz del Sur Ltd. comptroller; wife, Claudia Victoria de Jara Ortiz. Agustin Ignacio Nicolas Vera Valle, 32, legal adviser and branch manager; wife, Paula Daniela Fierro Quiroz.