Learn about 22 stakes reorganized worldwide — from Bolivia to Liberia

A meetinghouse of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Abidjan, Ivory Coast.

The following stakes have been reorganized.

ARVADA COLORADO STAKE: (April 27, 2025) President — Jason Edward Rozeski, 49, physician; succeeding Scott Harvey Horsley; wife, Melissa Marie Howard Rozeski. Counselors — Jason Randall Gordon, 52, Sheffield Homes and Ace Hardware Stores president and owner; wife, Kimberly Jane Sheffield Gordon. Ariel Lara Valdez, 49, Ensign Services executive director; wife, Lisa Allen Lara.

CANOAS BRAZIL STAKE: (May 4, 2025) President — Iuri Souza de Freitas, 42, Superauto Ford manager; succeeding Gustavo Daniel Da Silva Correa; wife, Miqueli Siqueira da Conceição de Freitas. Counselors — Leonardo Lesina Vieira, 46, optical store owner and partner; wife, Vanessa Ariane de Oliveira Adão Vieira. Leonardo Goldbarg, 44, anesthesiologist and State of Rio Grande do Sul medical legal expert; wife, Aubrey de Toledo Krieger Goldbarg.

FAR WEST MISSOURI STAKE: (April 27, 2025) President — David William Mayne, 46, Lawson School District high school educator; succeeding John Paul Fawson (deceased); wife, Danica Maureen Gardner Mayne. Counselors — Scott Matthew Murray, 46, Greenlaw Partners partner; wife, Brandi Lynn Murphy Murray. Matthew Knight Musser, 50, John Adams Academy Online teacher; wife, Rhyetta Francisco Musser.

GLENDIVE MONTANA STAKE: (May 4, 2025) President — Kevin Allen Ross, 50, physician; succeeding Jerry L Parker; wife, Tiffany Price Ross. Counselors — Britt Bing Poulsen, 50, Savage Services general manager; wife, Sherida Anne Tanner Poulsen. Justin Lynn Dixon, 45, Trail Creek Land and Livestock ranch manager; wife, Kayla Sue Larsen Dixon.

JABOATÃO BRAZIL LITORAL STAKE: (March 23, 2025) President — Rodrigo Amorim da Silva, 42, Johnson & Johnson medical demand manager; succeeding Rômulo Cesar da Silva; wife, Patrícia Pereira da Silva Amorim da Silva. Counselors — Tiago Piovesan Pimentel, 48, Robert Bosch do Brasil regional sales manager; wife, Celisa Fatima Guindo de Oliveira Pimentel. Edivaldo Albino de Brito, 46, pharmacist; wife, Andréa Paula Nascimento Xavier Brito.

KINGSPORT TENNESSEE STAKE: (March 9, 2025) President — Jason David Pickup, 45, oral surgeon; succeeding Jeffrey Lee Bauserman; wife, Courtney Jo Pruitt Pickup. Counselors — David Karl Durfey, 54, Kawasaki Tennessee Inc. vice president; wife, Kimberly Toler Durfey. Michael David Peterson, 52, attorney; wife, Melanie Johanson Peterson.

LETHBRIDGE ALBERTA NORTH STAKE: (May 4, 2025) President — Thomas Andrew Williams, 53, podiatrist; succeeding Douglas Wren Atwood; wife, Bronwyn Melissa Jakins Williams. Counselors — Gregory John Stonehocker, 47, executive and business coach; wife, Erin Kaye Sandusky Stonehocker. James Gerald Anderson, 52, City of Lethbridge Fire Department officer; wife, Tiffiny Michelle Oberg Anderson.

LOA UTAH STAKE: (March 30, 2025) President — Wesley Kevin Torgrimson, 42, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Seminaries and Institutes; succeeding Shane H Brian; wife, Amanda Nelson Torgrimson. Counselors — David Chappell, 52, Wayne School District high school principal; wife, Lori Lynn Peterson Chappell. Bret D Hilton, 59, certified physician assistant; wife, Leisa Pansy Buchanan Hilton.

MARACAIBO VENEZUELA SOUTH STAKE: (March 23, 2025) President — Eduardo Jesus Hernandez Rivero, 29, chief merchant; succeeding Francisco Javier Zambrano Lima; wife, Rosana Carolina Chirinos Nuñez de Hernandez. Counselors — Jorge Luis Chirinos Bravo, 66, retired; wife, Thais Mariela Urdaneta de Chirinos. Yimy Jose Chirinos Barrios, 52, Representaciones el Sol Dorado transporter; wife, Rodelys del Sol Chirinos Nuñez de.

MARACANAÚ BRAZIL NORTH STAKE: (April 13, 2025) President — Luis Carlos Andrade Diniz, 41, Banco Randon commercial consultant; succeeding Paulo Sérgio de Oliveira Arcenio; wife, Eliene Mendes Pereira Diniz. Counselors — Arinaldo Pequeno Felix, 46, M. Dias Branco SA Industria Comércio de Alimentos work safety engineer; wife, Vania Saldanha Felix. Hauser Celestino da Silva, 36, TLP telecommunications technician; wife, Joelma Adelaide Freitas Lima da Silva.

MONTERREY MÉXICO ROMA STAKE: (Feb. 23, 2025) President — Josue Hernandez Castillo, 45, Atos director; succeeding Jorge Eduardo Gonzalez Reyna; wife, Veronica Guadalupe Villalobos Castellanos. Counselors — Orlando Enrique Grimaldo Onofre, 43, Copy Soluciones SA de CV employee; wife, Iliana Patricia Delgado Hernandez de Grimaldo. Juan Jose Isabel Perales Morales, 45, self-employed; wife, Palmira Jennifer Torres Hernandez.

NAPERVILLE ILLINOIS STAKE: (May 4, 2025) President — Nathan Brent Gollaher, 50, Ernst & Young LLP partner; succeeding Andrew John Child; wife, Ann-Marie Hansen Gollaher. Counselors — Timothy Abraham Kitley, 49, pediatric dentist; wife, Kimberly Noel Towers Kitley. Paul Bryant Goodine, 58, Discover Financial Services senior director of cybersecurity; wife, Jennifer Noelle Gadd Goodine.

NEALTICAN MÉXICO STAKE: (Feb. 16, 2025) President — Oscar Luna Popoca, 46, business owner; succeeding Luis Luna Luna; wife, Perla Mendez Pajaro de Luna. Counselors — Mosiah Luna Mendez, 32, rotisserie, tortilla factory and block factory owner; wife, Diana Laura Torres Luna. Jorge Arturo Mendez Pajaro, 37, merchant; wife, Marlen Osorio Flores de Mendez.

PALERMO HONDURAS STAKE: (March 23, 2025) President — Cristian Alexander Meza Castillo, 43, Municipalidad de El Progreso technology manager; succeeding Nelson Zavala Manzanares; wife, Cinthya Jael Peña Mejia de Meza. Counselors — Ulises Amilcar Garcia Mendoza, 47, Honduras Electrical Distribution Systems quality supervisor; wife, Eva Medina Vasquez. Allan Javier Contreras Rivera, 40, construction supervisor; wife, Isis Carolina Gallardo de Contreras.

PITTSBURGH PENNSYLVANIA NORTH STAKE: (May 4, 2025) President — Adam Leroy Critchlow, 48, Allegheny Health Network director of operations; succeeding Christopher Lee Hoke; wife, Amy Michelle Benoit Critchlow. Counselors — John Thomas Morley, 42, Incline Equity Partners partner; wife, Bridget Kathleen Allen Morley. Peter James Grundberg, 56, Mitsubishi Electric Power Products Inc. director of corporate marketing; wife, Aimee Claire Bennett Grundberg.

PORTO VELHO BRAZIL STAKE: (March 23, 2025) President — José Ávila de Azevedo, 35, Unimed Porto Velho manager; succeeding Márcio Rogério Gomes Rocha; wife, Claudia Lopes Dos Santos Azevedo. Counselors — Leonardo Viana Gomes, 40, Iguana Comércio de Caminhões business consultant; wife, Hingrid Lôbo Vieira. Adsandro Rosa de Freitas, 51, entrepreneur; wife, Deane Caetano Da Silva Freitas.

SALT LAKE HOLLADAY NORTH STAKE: (May 4, 2025) President — Ian Sorensen Swinton, 42, CP Build Enterprise LLC vice president; succeeding Paul Archie Chamberlain; wife, Janelle Marie Hammond Swinton. Counselors — David Christian Nelson, 56, family medicine physician; wife, Melisa Wright Nelson. Bart Lee Goldsberry, 57, orthodontist; wife, Jennifer Curtis Goldsberry.

SAN PABLO PHILIPPINES STAKE: (March 16, 2025) President — Ronnel Rivadulla Catungos, 36, EBAU Builders Corp. owner, chief operation officer and civil engineer; succeeding Lysander Dioso Guevarra; wife, Princess Ann de Castro Derrota Catungos. Counselors — Philip Ferdinand Artillaga Aranguren, 45, Degami staff; wife, Annabell Jimeno Robles Aranguren. Jem Nephi Lumantas Basco, 30, Rain Global associate; wife, Abishelem Escandor Cadizal Basco.

SPOKANE WASHINGTON MOUNT SPOKANE STAKE: (May 4, 2025) President — Robert Loren Sanders, 53, Sandbaggers Club head golf professional; succeeding Jed David McKinlay; wife, Elizabeth Wright Sanders. Counselors — Carson A McComas, 52, The Red Porch Inc. CEO; wife, Jessica Ann Bates McComas. Justin Robert Barton, 50, Therapy One chief financial officer; wife, Heather Irene Lindsey Barton.

SUCRE BOLIVIA STAKE: (March 23, 2025) President — Alberto Gonzales Ramirez, 52, Esmeralda Comunicaciones and self-employed customer service associate; succeeding Manolo Gutierrez Saucedo; wife, Maria Llave Valencia de Gonzales. Counselors — Daniel Jefner Campos Paco, 38, Banco Union S.A. commercial microcredit officer; wife, Vanesa Isabel Velasquez Sotar. Jesús Américo Palenque Aldieri, 48, Crecer IFD credit manager; wife, Carolina Esquivel Cano de Palenque.

VERNAL UTAH UINTAH STAKE: (April 27, 2025) President — Brandon J Bowthorpe, 53, UELS LLC regional manager; succeeding Joshua Ryan Bake; wife, Keri Lynne Dansie Bowthorpe. Counselors — Terry A Harvey, 53, Jones Paint & Glass division manager; wife, Tracie Dawn Searle Harvey. Troy Glen Reynolds, 50, Koda Resources oil and gas operator; wife, Tiffany Ann Dent Reynolds.

VIRGINIA LIBERIA STAKE: (May 4, 2025) President — Felix Jargbeh Tuanpoh Sr., 48, facilities manager; succeeding Prince Sonpon Nyanforh; wife, Teta Tweh Tuanpoh. Counselors — Twehweh Tweh, 48, National Port Authority, Free Port of Monrovia chairman of internal board of inquiry; wife, Sawolo Catherine Nyenpan Tweh. Samuel Sonpon Sayon Sr., 56, facilities supervisor; wife, Joed Mai Piangbe Sayon.