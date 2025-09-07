Menu
Callings

Find out about 9 reorganized stake presidencies — from Delaware to the Democratic Republic of the Congo

Notices of new and reorganized stakes around the world

The Buenos Aires Argentina Ramos Mejía Stake in Buenos Aires, Argentina, is shown on Saturday, Aug. 23, 2025.
The Buenos Aires Argentina Ramos Mejía Stake in Buenos Aires, Argentina, is shown on Saturday, Aug. 23, 2025. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Christine Rappleye
By Christine Rappleye

The following new stake presidents have been called.

BARRIE ONTARIO STAKE: (June 1, 2025) President — Perry Adam McLaren, 44, Upper Grand District School Board teacher; succeeding Robert Matthew Chaggares; wife, Rebecca Erin Puddicombe McLaren. Counselors — Alejandro Gabriel Padron Mantero, 54, Century 21 Millennium Inc. realtor; wife, Silvana Canavesi Padron. Russell Ammon Atkins, 48, Bruce Power lead auditor; wife, Tricia Leigh-Ann Davison Atkins.

DIBINDI DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO STAKE: (June 22, 2025) President — Yves K. Kabangu, 42, self-reliance manager; succeeding Kabemba Faustin Nyembo; wife, Davina Kabangu Bilonda. Counselors — Fuende Bowell Mutondo, 37, MAMB Services regional manager; wife, Rachel Masengu Kabamba Mutondo. Kalamba Louis-Michel Ngindu, 49, OVDA department head and independent medical health center manager, A1 nurse; wife, Nathalie Kanyeba Kalamba.

DOVER DELAWARE STAKE: (Aug. 10, 2025) President — Byron Craig Peacock, 47, JPMorgan Chase Bank VP compliance manager; succeeding Christopher Frank Smith; wife, Kristin Rachelle Bertagnole Peacock. Counselors — Steffan Paul Williams, 41, BSC Analytics delivery owner; wife, Caryn Joy Bingham Williams. Benjamin Ashby Smyth, 45, McCarter & English, LLP partner; wife, Stacy Ann Wilson Smyth.

HIGHLANDS RANCH COLORADO STAKE: (Aug. 10, 2025) President — David Smith Chipman, 61, Chipman Glasser LLC lawyer; succeeding Jeffrey Blaine Whipple; wife, Lisa Ann Burgoyne Chipman. Counselors — Jeffrey Lyle Cutler, 54, ENT Specialists of the Rockies otolaryngologist; wife, Kristi Brooke Buchanan Cutler. Jason Lynn Hansen, 51, RevGen Partners president and CFO; wife, Mindi Ina Hobbs Hansen.

LIBERTY MISSOURI STAKE: (June 8, 2025) President — Matthew Aaron Russell, 47, self-employed dentist/owner; succeeding Michael Thurston Beach; wife, Heidi Paula Stansbury Russell. Counselors — Randall Scott Cramer, 49, North Kansas City Hospital/Meritas Health physician; wife, Rosalyn Rebecca Connell Cramer. Matthew Brody Perschon, 43, Fidelity Investments vice president; wife, Amy Geaneen Blauer Perschon.

NEIAFU VAVA’U TONGA WEST STAKE: (May 11, 2025) President — ‘Amanakilelei Funaki, 41, Poetcom organic adviser/auditor; succeeding Siale Matavaha ‘Eliesa; wife, Toatepi Patolo Funaki. Counselors — ‘Inoke Fonovai Hausia, 36, fisherman; wife, ‘Ileini Leanani Fangaake Hausia; Piuela Tupa, 52; wife, Kulueli Moli Tupa.

MOSCOW RUSSIA STAKE: (May 18, 2025) President — Andrey Vladimirovich Bozhenov, 42, operations manager; succeeding Vladimir Nikolaevich Astashov; wife, Olga Aleksandrovna Marfitsyna Bozhenova. Counselors — Valeriy Grigor’evich Gents, 56; wife, Nadezhda Borisovna Babkina Gents; Aleksandr Aleksandrovich Kuptsov, 35; wife, Natalya Vyacheslavovna Mitina Kuptsova.

SAVAII SAMOA WEST STAKE: (June 1, 2025) President — Mareko Lamositele, 62, former CES full-time employee; succeeding Faafouina Mu’a; wife, Soo Seumanutafa Lamositele. Counselors — Oreni Maifala, 45; wife, Talalelei Ausage Maifala. Kelly Afualo, 52; wife, Mesepa Afualo.

TARAVAO TAHITI STAKE: (June 22, 2025) President — Vatea Ramon Chevrier, 42, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints seminary and institute coordinator; succeeding Rupe Parker; wife, Vaite Bennett Chevrier. Counselors — Johny Manoa Chung, 49, Commune de Taiarapu-est deputy head of fire and rescue center; wife, Mareva Louisa Emma Garbutt Chung. Ridgie Marurai, 31, SISAE Te Ui Rau teaching assistant; wife, Teanau Melissa Loana Renvoye Marurai.

