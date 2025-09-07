Find out about 9 reorganized stake presidencies — from Delaware to the Democratic Republic of the Congo

The following new stake presidents have been called.

BARRIE ONTARIO STAKE: (June 1, 2025) President — Perry Adam McLaren, 44, Upper Grand District School Board teacher; succeeding Robert Matthew Chaggares; wife, Rebecca Erin Puddicombe McLaren. Counselors — Alejandro Gabriel Padron Mantero, 54, Century 21 Millennium Inc. realtor; wife, Silvana Canavesi Padron. Russell Ammon Atkins, 48, Bruce Power lead auditor; wife, Tricia Leigh-Ann Davison Atkins.

DIBINDI DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO STAKE: (June 22, 2025) President — Yves K. Kabangu, 42, self-reliance manager; succeeding Kabemba Faustin Nyembo; wife, Davina Kabangu Bilonda. Counselors — Fuende Bowell Mutondo, 37, MAMB Services regional manager; wife, Rachel Masengu Kabamba Mutondo. Kalamba Louis-Michel Ngindu, 49, OVDA department head and independent medical health center manager, A1 nurse; wife, Nathalie Kanyeba Kalamba.

DOVER DELAWARE STAKE: (Aug. 10, 2025) President — Byron Craig Peacock, 47, JPMorgan Chase Bank VP compliance manager; succeeding Christopher Frank Smith; wife, Kristin Rachelle Bertagnole Peacock. Counselors — Steffan Paul Williams, 41, BSC Analytics delivery owner; wife, Caryn Joy Bingham Williams. Benjamin Ashby Smyth, 45, McCarter & English, LLP partner; wife, Stacy Ann Wilson Smyth.

HIGHLANDS RANCH COLORADO STAKE: (Aug. 10, 2025) President — David Smith Chipman, 61, Chipman Glasser LLC lawyer; succeeding Jeffrey Blaine Whipple; wife, Lisa Ann Burgoyne Chipman. Counselors — Jeffrey Lyle Cutler, 54, ENT Specialists of the Rockies otolaryngologist; wife, Kristi Brooke Buchanan Cutler. Jason Lynn Hansen, 51, RevGen Partners president and CFO; wife, Mindi Ina Hobbs Hansen.

LIBERTY MISSOURI STAKE: (June 8, 2025) President — Matthew Aaron Russell, 47, self-employed dentist/owner; succeeding Michael Thurston Beach; wife, Heidi Paula Stansbury Russell. Counselors — Randall Scott Cramer, 49, North Kansas City Hospital/Meritas Health physician; wife, Rosalyn Rebecca Connell Cramer. Matthew Brody Perschon, 43, Fidelity Investments vice president; wife, Amy Geaneen Blauer Perschon.

NEIAFU VAVA’U TONGA WEST STAKE: (May 11, 2025) President — ‘Amanakilelei Funaki, 41, Poetcom organic adviser/auditor; succeeding Siale Matavaha ‘Eliesa; wife, Toatepi Patolo Funaki. Counselors — ‘Inoke Fonovai Hausia, 36, fisherman; wife, ‘Ileini Leanani Fangaake Hausia; Piuela Tupa, 52; wife, Kulueli Moli Tupa.

MOSCOW RUSSIA STAKE: (May 18, 2025) President — Andrey Vladimirovich Bozhenov, 42, operations manager; succeeding Vladimir Nikolaevich Astashov; wife, Olga Aleksandrovna Marfitsyna Bozhenova. Counselors — Valeriy Grigor’evich Gents, 56; wife, Nadezhda Borisovna Babkina Gents; Aleksandr Aleksandrovich Kuptsov, 35; wife, Natalya Vyacheslavovna Mitina Kuptsova.

SAVAII SAMOA WEST STAKE: (June 1, 2025) President — Mareko Lamositele, 62, former CES full-time employee; succeeding Faafouina Mu’a; wife, Soo Seumanutafa Lamositele. Counselors — Oreni Maifala, 45; wife, Talalelei Ausage Maifala. Kelly Afualo, 52; wife, Mesepa Afualo.

TARAVAO TAHITI STAKE: (June 22, 2025) President — Vatea Ramon Chevrier, 42, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints seminary and institute coordinator; succeeding Rupe Parker; wife, Vaite Bennett Chevrier. Counselors — Johny Manoa Chung, 49, Commune de Taiarapu-est deputy head of fire and rescue center; wife, Mareva Louisa Emma Garbutt Chung. Ridgie Marurai, 31, SISAE Te Ui Rau teaching assistant; wife, Teanau Melissa Loana Renvoye Marurai.