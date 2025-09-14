Menu
Leaders & Ministry

Learn about 6 reorganized stake presidencies — from Australia to Brazil

Notices of reorganized stakes around the world

A bell is in front of a meetinghouse of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Garden City, Utah, near Bear Lake, and is shown on May 26, 2025.
A bell is in front of a meetinghouse of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Garden City, Utah, near Bear Lake, and is shown on May 26, 2025. The inscription reads: "About 1896 this bell hung in a belfry on top of a little white church that stood on this very spot. It was rung thirty minutes before church and for fires and disasters. In 1926 the bell was broken during remodeling and put under the steps. The bell was found in 1977 when the church was torn down and restored in 1996." Christine Rappleye, Church News
Christine Rappleye
Valerie Walton
By Christine Rappleye, Valerie Walton

The following new stake presidents have been called.

IBADAN NIGERIA STAKE: (June 8, 2025) President — Olusola Taiwo Ojo, 52, Transmission Company of Nigeria PLC principal manager; succeeding Akingbade Ademola Ojo; wife, Titilayo Alo Ojo. Counselors — Abiola Olasoji Aminu, 40, Seminaries and Institutes of Religion coordinator; wife, Adeyemi Abiodun Oshilaja Aminu. Sunday Olubunmi Orokunle, 53, Oyo Subeb head teacher; wife, Adijat Omowunmi Orokunle.

MCKINNEY TEXAS STAKE: (Aug. 10, 2025) President — Ellsworth Wayne McLaws Jr., 45, Boston Scientific territory manager; succeeding Tod Kent Richardson; wife, Brooke Elaine Jarman McLaws. Counselors — Craig Aaron Calhoun, 57, Sweet Cow Holdings LLC co-founder; wife, Mari Alice Brimhall Calhoun. David Dana Walters, 57, V2X Aerospace training manager; wife, Lisa Hale Walters.

RAINIER OREGON STAKE: (Aug. 10, 2025) President — Bradford Gary Siegman, 43, business owner; succeeding Patrick Gerald Opdahl; wife, Stephanie Lauren Fielding Siegman. Counselors — Lynn Lavern Jackson, 50, Astoria School District principal; wife, Dawn Hunter Jackson. Walter Marcus Farmer, 67, Clatskanie People’s Utility District general manager/CEO; wife, Julie Kay Despain Farmer.

SÃO PAULO BRAZIL FRANCO DA ROCHA STAKE: (June 29, 2025) President — Hector Jose Rivero, 40, Foundever backoffice; succeeding Paulo Henrique Sabino Ferreira; wife, Diana Carolina Rivas Gutierrez de Rivero. Counselors — Leles Pedro Dos Santos Jr., 43, Primorex operations manager; wife, Cristina Freitas de Santana Santos. Mauro de Oliveira Correa, 34, OSF Digital SA project manager; wife, Jheniffer Valéria Luca Correa.

SÃO PAULO BRAZIL PERDIZES STAKE: (June 1, 2025) President — Marcos Paulo Borges da Silva, 38, Ocean Network Express regional HR supervisor for Latin America; succeeding Tarcísio Brugnerotto Malaquias; wife, Emanuela Rodrigues Alves Borges. Counselors — Cleyfer Franco Reishoffer, 65, retired; wife, Elizabeth Braga Willmann Reishoffer. Guilherme Moura Loureiro, 38; wife, Monire Caroline Da Silva Loureiro.

SYDNEY AUSTRALIA FAIRFIELD STAKE: (June 1, 2025) President — Tevita ‘Ofa Helu Amone, 45, self-employed business owner; succeeding Sione Tatafu Angakehe Liutai; wife, Akenese Fagalilo Amone. Counselors — Andrew John Bathgate Curtis, 50; wife, Marii Mizuno Curtis. Tevita Folau, 41, NSW Department of Education learning support teacher; wife, Lilipeti Leiola Mateaki He Lotu Hehepoto Folau.

