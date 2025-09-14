Learn about 6 reorganized stake presidencies — from Australia to Brazil

The following new stake presidents have been called.
IBADAN NIGERIA STAKE: (June 8, 2025) President — Olusola Taiwo Ojo, 52, Transmission Company of Nigeria PLC principal manager; succeeding Akingbade Ademola Ojo; wife, Titilayo Alo Ojo. Counselors — Abiola Olasoji Aminu, 40, Seminaries and Institutes of Religion coordinator; wife, Adeyemi Abiodun Oshilaja Aminu. Sunday Olubunmi Orokunle, 53, Oyo Subeb head teacher; wife, Adijat Omowunmi Orokunle.
MCKINNEY TEXAS STAKE: (Aug. 10, 2025) President — Ellsworth Wayne McLaws Jr., 45, Boston Scientific territory manager; succeeding Tod Kent Richardson; wife, Brooke Elaine Jarman McLaws. Counselors — Craig Aaron Calhoun, 57, Sweet Cow Holdings LLC co-founder; wife, Mari Alice Brimhall Calhoun. David Dana Walters, 57, V2X Aerospace training manager; wife, Lisa Hale Walters.
RAINIER OREGON STAKE: (Aug. 10, 2025) President — Bradford Gary Siegman, 43, business owner; succeeding Patrick Gerald Opdahl; wife, Stephanie Lauren Fielding Siegman. Counselors — Lynn Lavern Jackson, 50, Astoria School District principal; wife, Dawn Hunter Jackson. Walter Marcus Farmer, 67, Clatskanie People’s Utility District general manager/CEO; wife, Julie Kay Despain Farmer.
SÃO PAULO BRAZIL FRANCO DA ROCHA STAKE: (June 29, 2025) President — Hector Jose Rivero, 40, Foundever backoffice; succeeding Paulo Henrique Sabino Ferreira; wife, Diana Carolina Rivas Gutierrez de Rivero. Counselors — Leles Pedro Dos Santos Jr., 43, Primorex operations manager; wife, Cristina Freitas de Santana Santos. Mauro de Oliveira Correa, 34, OSF Digital SA project manager; wife, Jheniffer Valéria Luca Correa.
SÃO PAULO BRAZIL PERDIZES STAKE: (June 1, 2025) President — Marcos Paulo Borges da Silva, 38, Ocean Network Express regional HR supervisor for Latin America; succeeding Tarcísio Brugnerotto Malaquias; wife, Emanuela Rodrigues Alves Borges. Counselors — Cleyfer Franco Reishoffer, 65, retired; wife, Elizabeth Braga Willmann Reishoffer. Guilherme Moura Loureiro, 38; wife, Monire Caroline Da Silva Loureiro.
SYDNEY AUSTRALIA FAIRFIELD STAKE: (June 1, 2025) President — Tevita ‘Ofa Helu Amone, 45, self-employed business owner; succeeding Sione Tatafu Angakehe Liutai; wife, Akenese Fagalilo Amone. Counselors — Andrew John Bathgate Curtis, 50; wife, Marii Mizuno Curtis. Tevita Folau, 41, NSW Department of Education learning support teacher; wife, Lilipeti Leiola Mateaki He Lotu Hehepoto Folau.