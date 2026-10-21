Find out about the 506 missions around the world

Editor’s note: This and other related articles were published September 2026 in the Deseret News’ magazine titled Missionary Work in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
With the addition of 55 new missions in 2026, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints now has 506 operating missions scattered around the world’s six inhabited continents.
Here is a list of all 506 missions — first categorized by geographic area and then alphabetically.
Of the 506 total missions, 209 — or 41% — have been created since 2000.
The list does not include previous missions that have since closed or been folded into other missions.
United States and Canada
Alabama Birmingham
Alaska Anchorage
Arizona Flagstaff
Arizona Gilbert
Arizona Mesa
Arizona Phoenix East
Arizona Phoenix West
Arizona Tempe
Arizona Tucson
Arkansas Bentonville
Arkansas Little Rock
California Anaheim
California Arcadia
California Bakersfield
California Carlsbad
California Fresno
California Los Angeles
California Modesto
California Newport Beach
California Oakland/San Francisco
California Ontario
California Riverside
California Roseville
California Sacramento
California San Bernardino
California San Diego
California San Jose
California Santa Rosa
California Ventura
California Victorville
Colorado Colorado Springs
Colorado Denver East
Colorado Denver West
Colorado Fort Collins
Florida Fort Lauderdale
Florida Jacksonville
Florida Orlando
Florida Tallahassee
Florida Tampa
Georgia Atlanta
Georgia Atlanta North
Hawaii Honolulu
Hawaii Laie
Idaho Boise
Idaho Coeur d’Alene
Idaho Idaho Falls
Idaho Pocatello
Illinois Chicago
Indiana Fort Wayne
Indiana Indianapolis
Iowa Iowa City
Kansas Wichita
Kentucky Louisville
Louisiana Baton Rouge
Maryland Baltimore
Massachusetts Boston
Michigan Detroit
Michigan Lansing
Minnesota Minneapolis
Mississippi Jackson
Missouri Independence
Missouri Kansas City
Missouri St Louis
Montana Billings
Montana Missoula
Nebraska Omaha
Nevada Henderson
Nevada Las Vegas East
Nevada Las Vegas West
Nevada Reno
New Hampshire Manchester
New Jersey Morristown
New Mexico Albuquerque
New Mexico Farmington
New York New York City
New York Syracuse
North Carolina Charlotte
North Carolina Raleigh
North Dakota Bismarck
Ohio Cincinnati
Ohio Columbus
Oklahoma Oklahoma City
Oklahoma Tulsa
Oregon Eugene
Oregon Portland
Oregon Salem
Pennsylvania Philadelphia
Pennsylvania Pittsburgh
South Carolina Charleston
South Carolina Columbia
Tennessee Knoxville
Tennessee Nashville
Texas Austin
Texas Dallas East
Texas Dallas North
Texas Dallas South
Texas Dallas West
Texas El Paso
Texas Fort Worth
Texas Houston East
Texas Houston North
Texas Houston South
Texas Houston West
Texas Lubbock
Texas McAllen
Texas San Antonio North
Texas San Antonio South
Utah Layton
Utah Ogden
Utah Orem
Utah Provo
Utah Salt Lake City
Utah Salt Lake City East
Utah Salt Lake City Headquarters
Utah Salt Lake City South
Utah Salt Lake City West
Utah Saratoga Springs
Utah Spanish Fork
Utah St. George
Virginia Norfolk
Virginia Richmond
Washington Everett
Washington Kennewick
Washington Seattle
Washington Spokane
Washington Tacoma
Washington Vancouver
Washington Yakima
Washington D.C. North
Washington D.C. South
West Virginia Charleston
Wisconsin Milwaukee
Wyoming Cheyenne
Canada Calgary
Canada Edmonton
Canada Halifax
Canada Montreal
Canada Toronto East
Canada Toronto West
Canada Vancouver
Canada Winnipeg
Mexico, Central America, Caribbean
Barbados Bridgetown
Costa Rica San José East
Costa Rica San José West
Dominican Republic Santiago
Dominican Republic Santo Domingo East
Dominican Republic Santo Domingo North
Dominican Republic Santo Domingo West
El Salvador San Salvador East
El Salvador San Salvador West
El Salvador Santa Ana
Guatemala Antigua
Guatemala Cobán/Belize
Guatemala Guatemala City
Guatemala Guatemala City Central
Guatemala Guatemala City East
Guatemala Quetzaltenango
Guatemala Retalhuleu
Haiti Port-au-Prince
Honduras Comayagüela
Honduras San Pedro Sula East
Honduras San Pedro Sula West
Honduras Tegucigalpa
Jamaica Kingston
México Aguascalientes
México Cancún
México Chihuahua
México Ciudad Juárez
México Cuautla
México Cuernavaca
México Culiacán
México Guadalajara
México Guadalajara East
México Hermosillo
México Mérida
México Mexicali
México México City East
México México City North
México México City Northwest
México México City South
México México City Southeast
México México City West
México Monterrey East
México Monterrey West
México Oaxaca
México Pachuca
México Puebla East
México Puebla North
México Puebla South
México Querétaro
México Saltillo
México Tampico
México Tijuana
México Torreón
México Tula
México Tuxtla Gutiérrez
México Veracruz
México Villahermosa
México Xalap
Nicaragua Managua North
Nicaragua Managua South
Panamá Panamá City
Puerto Rico San Juan
South America
Argentina Bahía Blanca
Argentina Buenos Aires East
Argentina Buenos Aires North
Argentina Buenos Aires South
Argentina Buenos Aires West
Argentina Comodoro Rivadavia
Argentina Córdoba
Argentina Mendoza
Argentina Neuquén
Argentina Resistencia
Argentina Rosario
Argentina Salta
Argentina Santa Fe
Argentina Tucumán
Bolivia Cochabamba North
Bolivia Cochabamba South
Bolivia La Paz
Bolivia La Paz El Alto
Bolivia Santa Cruz
Bolivia Santa Cruz North
Brazil Belém
Brazil Belo Horizonte
Brazil Brasília
Brazil Campinas
Brazil Cuiabá
Brazil Curitiba
Brazil Curitiba South
Brazil Feira de Santana
Brazil Florianópolis
Brazil Fortaleza
Brazil Fortaleza East
Brazil Goiânia
Brazil Guarulhos
Brazil João Pessoa
Brazil Juiz de Fora
Brazil Londrina
Brazil Maceió
Brazil Manaus North
Brazil Manaus South
Brazil Natal
Brazil Piracicaba
Brazil Porto Alegre North
Brazil Porto Alegre South
Brazil Recife North
Brazil Recife South
Brazil Ribeirão Preto
Brazil Rio de Janeiro North
Brazil Rio de Janeiro South
Brazil Salvador
Brazil Santa Maria
Brazil Santos
Brazil São Bernardo
Brazil São Paulo East
Brazil São Paulo Interlagos
Brazil São Paulo North
Brazil São Paulo South
Brazil São Paulo West
Brazil Sorocaba
Brazil Teresina
Brazil Vitória
Chile Antofagasta
Chile Concepción
Chile Concepción South
Chile La Serena
Chile Puerto Montt
Chile Rancagua
Chile Santiago East
Chile Santiago North
Chile Santiago South
Chile Santiago West
Chile Viña del Mar
Colombia Barranquilla
Colombia Bogotá North
Colombia Bogotá South
Colombia Cali
Colombia Medellin
Ecuador Guayaquil East
Ecuador Guayaquil North
Ecuador Guayaquil South
Ecuador Guayaquil West
Ecuador Quito North
Ecuador Quito South
Ecuador Quito West
Guyana Georgetown
Paraguay Asunción East
Paraguay Asunción North
Paraguay Asunción South
Perú Arequipa
Perú Chiclayo
Perú Cusco
Perú Huancayo
Perú Iquitos
Perú Lima Central
Perú Lima East
Perú Lima Limatambo
Perú Lima North
Perú Lima Northeast
Perú Lima Northwest
Perú Lima South
Perú Lima West
Perú Piura
Perú Tacna
Perú Trujillo North
Perú Trujillo South
Uruguay Montevideo East
Uruguay Montevideo West
Uruguay Salto
Venezuela Barcelona
Venezuela Caracas
Venezuela Maracaibo
Venezuela Valencia
Europe
Adriatic North
Albania Tirana
Alpine German-Speaking
Armenia/Georgia
Baltic
Belgium/Netherlands
Bulgaria Sofia
Czech/Slovak
Denmark Copenhagen
England Birmingham
England Bristol
England Leeds
England London
England Manchester
Europe Central Turkic and Persian-Speaking
Finland Helsinki
France Lyon
France Paris North
France Paris South
Germany Berlin
Germany Frankfurt
Germany Hamburg
Greece Athens
Hungary Budapest
Italy Milan
Italy Rome
Norway Oslo
Poland Warsaw
Portugal Lisbon
Portugal Porto
Romania Bucharest
Russia Moscow
Russia Novosibirsk
Russia Yekaterinburg
Scotland/Ireland
Spain Barcelona
Spain Madrid East
Spain Madrid North
Spain Madrid South
Sweden Stockholm
Ukraine Dnipro
Ukraine Kyiv/Moldova
Africa
Angola Luanda North
Angola Luanda South
Benin Cotonou
Botswana/Namibia
Cameroon Yaoundé
Cape Verde Mindelo
Cape Verde Praia
Cote d’Ivoire Abidjan East
Cote d’Ivoire Abidjan North
Cote d’Ivoire Abidjan South
Cote d’Ivoire Abidjan West
Cote d’Ivoire Daloa
Cote d’Ivoire Yamoussoukro
Democratic Republic of the Congo Kananga
Democratic Republic of the Congo Kinshasa East
Democratic Republic of the Congo Kinshasa North
Democratic Republic of the Congo Kinshasa South
Democratic Republic of the Congo Kinshasa West
Democratic Republic of the Congo Kolwezi
Democratic Republic of the Congo Lubumbashi
Democratic Republic of the Congo Mbuji-Mayi
Democratic Republic of the Congo Mwene-Ditu
Ethiopia Addis Ababa
Ghana Accra East
Ghana Accra North
Ghana Accra South
Ghana Accra West
Ghana Cape Coast
Ghana Kumasi
Ghana Sunyani
Ghana Takoradi
Kenya Kisumu
Kenya Nairobi East
Kenya Nairobi West
Liberia Monrovia East
Liberia Monrovia West
Madagascar Antananarivo North
Madagascar Antananarivo South
Malawi Lilongwe
Mozambique Beira
Mozambique Maputo
Mozambique Nampula
Nigeria Aba
Nigeria Abuja
Nigeria Benin City
Nigeria Calabar
Nigeria Enugu
Nigeria Ibadan
Nigeria Lagos
Nigeria Owerri
Nigeria Port Harcourt North
Nigeria Port Harcourt South
Nigeria Uyo
Republic of Congo Brazzaville
Rwanda Kigali
Senegal Dakar
Sierra Leone Bo
Sierra Leone Freetown
South Africa Cape Town
South Africa Durban
South Africa East London
South Africa Johannesburg
South Africa Pretoria
Tanzania Dar es Salaam
Togo Lomé
Uganda Kampala East
Uganda Kampala West
Zambia Lusaka
Zimbabwe Bulawayo
Zimbabwe Harare East
Zimbabwe Harare West
Asia
Cambodia Phnom Penh East
Cambodia Phnom Penh West
China Hong Kong
India Bengaluru
India New Delhi
Indonesia Jakarta
Japan Fukuoka
Japan Kobe
Japan Nagoya
Japan Sapporo
Japan Sendai
Japan Tokyo North
Japan Tokyo South
Korea Busan
Korea Seoul
Korea Seoul South
Micronesia Guam
Mongolia Ulaanbaatar East
Mongolia Ulaanbaatar West
Pakistan Service
Philippines Angeles
Philippines Antipolo
Philippines Bacolod
Philippines Baguio
Philippines Butuan
Philippines Cabanatuan
Philippines Cagayan de Oro
Philippines Cauayan
Philippines Cavite
Philippines Cebu
Philippines Cebu East
Philippines Davao
Philippines Dumaguete
Philippines General Santos
Philippines Iloilo
Philippines Laoag
Philippines Legazpi
Philippines Lingayen
Philippines Lipa
Philippines Manila
Philippines Naga
Philippines Olongapo
Philippines Ormoc
Philippines Ozamiz
Philippines Puerto Princesa
Philippines Quezon City
Philippines Quezon City North
Philippines San Pablo
Philippines Tacloban
Philippines Tuguegarao
Philippines Urdaneta
Singapore
Taiwan Kaohsiung
Taiwan Taipei
Thailand Bangkok East
Thailand Bangkok West
Vietnam Hanoi
Oceania
Australia Adelaide
Australia Brisbane North
Australia Brisbane South
Australia Melbourne
Australia Perth
Australia Sydney
Fiji Suva
Marshall Islands/Kiribati
New Zealand Auckland
New Zealand Hamilton
New Zealand Wellington
Papua New Guinea Daru
Papua New Guinea Lae
Papua New Guinea Madang
Papua New Guinea Port Moresby
Samoa Apia East
Samoa Apia West
Solomon Islands Honiara
Tahiti Papeete
Tonga Nuku’alofa
Vanuatu Port Vila