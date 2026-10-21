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Find out about the 506 missions around the world

See the complete list of current missions — the most ever — of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

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Sisters Naomi Calles and Lucy Cook walk in Mexico City, Mexico, on Sunday, Aug. 24, 2025.
Sisters Naomi Calles and Lucy Cook walk in Mexico City, Mexico, on Sunday, Aug. 24, 2025. Jeffrey D. Allred, for the Deseret News
Valerie Walton
Scott Taylor
By Valerie Walton, Scott Taylor

Editor’s note: This and other related articles were published September 2026 in the Deseret News’ magazine titled Missionary Work in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

With the addition of 55 new missions in 2026, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints now has 506 operating missions scattered around the world’s six inhabited continents.

Here is a list of all 506 missions — first categorized by geographic area and then alphabetically.

Of the 506 total missions, 209 — or 41% — have been created since 2000.

The list does not include previous missions that have since closed or been folded into other missions.

Part of the list of the 506 missions of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Part of the list of the 506 missions of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, as shown on Pages 42 and 43 of the Deseret News' Missionary Work magazine.

United States and Canada

Alabama Birmingham

Alaska Anchorage

Arizona Flagstaff

Arizona Gilbert

Arizona Mesa

Arizona Phoenix East

Arizona Phoenix West

Arizona Tempe

Arizona Tucson

Arkansas Bentonville

Arkansas Little Rock

California Anaheim

California Arcadia

California Bakersfield

California Carlsbad

California Fresno

California Los Angeles

California Modesto

California Newport Beach

California Oakland/San Francisco

California Ontario

California Riverside

California Roseville

California Sacramento

California San Bernardino

California San Diego

California San Jose

California Santa Rosa

California Ventura

California Victorville

Colorado Colorado Springs

Colorado Denver East

Colorado Denver West

Colorado Fort Collins

Florida Fort Lauderdale

Florida Jacksonville

Florida Orlando

Florida Tallahassee

Florida Tampa

Georgia Atlanta

Georgia Atlanta North

Hawaii Honolulu

Hawaii Laie

Idaho Boise

Idaho Coeur d’Alene

Idaho Idaho Falls

Idaho Pocatello

Illinois Chicago

Indiana Fort Wayne

Indiana Indianapolis

Iowa Iowa City

Kansas Wichita

Kentucky Louisville

Louisiana Baton Rouge

Maryland Baltimore

Massachusetts Boston

Michigan Detroit

Michigan Lansing

Minnesota Minneapolis

Mississippi Jackson

Missouri Independence

Missouri Kansas City

Missouri St Louis

Montana Billings

Montana Missoula

Nebraska Omaha

Nevada Henderson

Nevada Las Vegas East

Nevada Las Vegas West

Nevada Reno

New Hampshire Manchester

New Jersey Morristown

Elder Garrett Mill talks about his service mission work on Saturday, July 18, 2020, at Idaho Falls Crops, a welfare farm of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints south of Idaho Falls, Idaho. | Credit: Drew Nash, for the Deseret News

New Mexico Albuquerque

New Mexico Farmington

New York New York City

New York Syracuse

North Carolina Charlotte

North Carolina Raleigh

North Dakota Bismarck

Ohio Cincinnati

Ohio Columbus

Oklahoma Oklahoma City

Oklahoma Tulsa

Oregon Eugene

Oregon Portland

Oregon Salem

Pennsylvania Philadelphia

Pennsylvania Pittsburgh

South Carolina Charleston

South Carolina Columbia

Tennessee Knoxville

Tennessee Nashville

Texas Austin

Texas Dallas East

Texas Dallas North

Texas Dallas South

Texas Dallas West

Texas El Paso

Texas Fort Worth

Texas Houston East

Texas Houston North

Texas Houston South

Texas Houston West

Texas Lubbock

Texas McAllen

Texas San Antonio North

Texas San Antonio South

Utah Layton

Utah Ogden

Utah Orem

Utah Provo

Utah Salt Lake City

Utah Salt Lake City East

Utah Salt Lake City Headquarters

Utah Salt Lake City South

Utah Salt Lake City West

Utah Saratoga Springs

Utah Spanish Fork

Utah St. George

Virginia Norfolk

Virginia Richmond

Washington Everett

Washington Kennewick

Washington Seattle

Washington Spokane

Washington Tacoma

Washington Vancouver

Washington Yakima

Washington D.C. North

Washington D.C. South

West Virginia Charleston

Wisconsin Milwaukee

Wyoming Cheyenne

Canada Calgary

Canada Edmonton

Canada Halifax

Canada Montreal

Canada Toronto East

Canada Toronto West

Canada Vancouver

Canada Winnipeg

Part of the list of the 506 missions of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Part of the list of the 506 missions of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, as shown on Pages 44 and 45 of the Deseret News' Missionary Work magazine. | The Deseret News' September 2026 "Missionary Work" magazine

Mexico, Central America, Caribbean

Barbados Bridgetown

Costa Rica San José East

Costa Rica San José West

Dominican Republic Santiago

Dominican Republic Santo Domingo East

Dominican Republic Santo Domingo North

Dominican Republic Santo Domingo West

El Salvador San Salvador East

El Salvador San Salvador West

El Salvador Santa Ana

Guatemala Antigua

Guatemala Cobán/Belize

Guatemala Guatemala City

Guatemala Guatemala City Central

Guatemala Guatemala City East

Guatemala Quetzaltenango

Guatemala Retalhuleu

Haiti Port-au-Prince

Honduras Comayagüela

Honduras San Pedro Sula East

Honduras San Pedro Sula West

Honduras Tegucigalpa

Jamaica Kingston

México Aguascalientes

México Cancún

México Chihuahua

México Ciudad Juárez

México Cuautla

México Cuernavaca

México Culiacán

México Guadalajara

México Guadalajara East

México Hermosillo

México Mérida

México Mexicali

México México City East

México México City North

México México City Northwest

México México City South

México México City Southeast

México México City West

México Monterrey East

México Monterrey West

México Oaxaca

México Pachuca

México Puebla East

México Puebla North

México Puebla South

México Querétaro

México Saltillo

México Tampico

México Tijuana

México Torreón

México Tula

México Tuxtla Gutiérrez

México Veracruz

México Villahermosa

México Xalap

Nicaragua Managua North

Nicaragua Managua South

Panamá Panamá City

Puerto Rico San Juan

Missionaries for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints enjoy a meal in a home in Uruguay. The church reported having the highest number of convert baptisms in a 12-month period on July 9, 2025.
Missionaries for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints enjoy a meal in a home in Uruguay. | The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

South America

Argentina Bahía Blanca

Argentina Buenos Aires East

Argentina Buenos Aires North

Argentina Buenos Aires South

Argentina Buenos Aires West

Argentina Comodoro Rivadavia

Argentina Córdoba

Argentina Mendoza

Argentina Neuquén

Argentina Resistencia

Argentina Rosario

Argentina Salta

Argentina Santa Fe

Argentina Tucumán

Bolivia Cochabamba North

Bolivia Cochabamba South

Bolivia La Paz

Bolivia La Paz El Alto

Bolivia Santa Cruz

Bolivia Santa Cruz North

Brazil Belém

Brazil Belo Horizonte

Brazil Brasília

Brazil Campinas

Brazil Cuiabá

Brazil Curitiba

Brazil Curitiba South

Brazil Feira de Santana

Brazil Florianópolis

Brazil Fortaleza

Brazil Fortaleza East

Brazil Goiânia

Brazil Guarulhos

Brazil João Pessoa

Brazil Juiz de Fora

Brazil Londrina

Brazil Maceió

Brazil Manaus North

Brazil Manaus South

Brazil Natal

Brazil Piracicaba

Brazil Porto Alegre North

Brazil Porto Alegre South

Brazil Recife North

Brazil Recife South

Brazil Ribeirão Preto

Brazil Rio de Janeiro North

Brazil Rio de Janeiro South

Brazil Salvador

Brazil Santa Maria

Brazil Santos

Brazil São Bernardo

Brazil São Paulo East

Brazil São Paulo Interlagos

Brazil São Paulo North

Brazil São Paulo South

Brazil São Paulo West

Brazil Sorocaba

Brazil Teresina

Brazil Vitória

Chile Antofagasta

Chile Concepción

Chile Concepción South

Chile La Serena

Chile Puerto Montt

Chile Rancagua

Chile Santiago East

Chile Santiago North

Chile Santiago South

Chile Santiago West

Chile Viña del Mar

Colombia Barranquilla

Colombia Bogotá North

Colombia Bogotá South

Colombia Cali

Colombia Medellin

Ecuador Guayaquil East

Ecuador Guayaquil North

Ecuador Guayaquil South

Ecuador Guayaquil West

Ecuador Quito North

Ecuador Quito South

Ecuador Quito West

Guyana Georgetown

Paraguay Asunción East

Paraguay Asunción North

Paraguay Asunción South

Perú Arequipa

Perú Chiclayo

Perú Cusco

Perú Huancayo

Perú Iquitos

Perú Lima Central

Perú Lima East

Perú Lima Limatambo

Perú Lima North

Perú Lima Northeast

Perú Lima Northwest

Perú Lima South

Perú Lima West

Perú Piura

Perú Tacna

Perú Trujillo North

Perú Trujillo South

Uruguay Montevideo East

Uruguay Montevideo West

Uruguay Salto

Venezuela Barcelona

Venezuela Caracas

Venezuela Maracaibo

Venezuela Valencia

Part of the list of the 506 missions of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Part of the list of the 506 missions of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, as shown on Pages 46 and 47 of the Deseret News' Missionary Work magazine.

Europe

Adriatic North

Albania Tirana

Alpine German-Speaking

Armenia/Georgia

Baltic

Belgium/Netherlands

Bulgaria Sofia

Czech/Slovak

Denmark Copenhagen

England Birmingham

England Bristol

England Leeds

England London

England Manchester

Europe Central Turkic and Persian-Speaking

Finland Helsinki

France Lyon

France Paris North

France Paris South

Sisters Kaylie Wilson and Mary Gubler walk on the streets in Palermo, Italy, on Sunday, Oct. 26, 2025. | Jeffrey D. Allred for the Deseret News

Germany Berlin

Germany Frankfurt

Germany Hamburg

Greece Athens

Hungary Budapest

Italy Milan

Italy Rome

Norway Oslo

Poland Warsaw

Portugal Lisbon

Portugal Porto

Romania Bucharest

Russia Moscow

Russia Novosibirsk

Russia Yekaterinburg

Scotland/Ireland

Spain Barcelona

Spain Madrid East

Spain Madrid North

Spain Madrid South

Sweden Stockholm

Ukraine Dnipro

Ukraine Kyiv/Moldova

Elders John Mahazovelo and Charlie Jones walk in Maseru, Lesotho, on Sunday, July 20, 2025.
Elders John Mahazovelo and Charlie Jones walk in Maseru, Lesotho, on Sunday, July 20, 2025. | Jeffrey D. Allred, for the Deseret News

Africa

Angola Luanda North

Angola Luanda South

Benin Cotonou

Botswana/Namibia

Cameroon Yaoundé

Cape Verde Mindelo

Cape Verde Praia

Cote d’Ivoire Abidjan East

Cote d’Ivoire Abidjan North

Cote d’Ivoire Abidjan South

Cote d’Ivoire Abidjan West

Cote d’Ivoire Daloa

Cote d’Ivoire Yamoussoukro

Democratic Republic of the Congo Kananga

Democratic Republic of the Congo Kinshasa East

Democratic Republic of the Congo Kinshasa North

Democratic Republic of the Congo Kinshasa South

Democratic Republic of the Congo Kinshasa West

Democratic Republic of the Congo Kolwezi

Democratic Republic of the Congo Lubumbashi

Democratic Republic of the Congo Mbuji-Mayi

Democratic Republic of the Congo Mwene-Ditu

Ethiopia Addis Ababa

Ghana Accra East

Ghana Accra North

Ghana Accra South

Ghana Accra West

Ghana Cape Coast

Ghana Kumasi

Ghana Sunyani

Ghana Takoradi

Kenya Kisumu

Kenya Nairobi East

Kenya Nairobi West

Liberia Monrovia East

Liberia Monrovia West

Missionaries of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints teach a family in Ghana in 2026.
Missionaries of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints teach a family in Ghana in 2026. | Leslie Nilsson, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Madagascar Antananarivo North

Madagascar Antananarivo South

Malawi Lilongwe

Mozambique Beira

Mozambique Maputo

Mozambique Nampula

Nigeria Aba

Nigeria Abuja

Nigeria Benin City

Nigeria Calabar

Nigeria Enugu

Nigeria Ibadan

Nigeria Lagos

Nigeria Owerri

Nigeria Port Harcourt North

Nigeria Port Harcourt South

Nigeria Uyo

Republic of Congo Brazzaville

Rwanda Kigali

Senegal Dakar

Sierra Leone Bo

Sierra Leone Freetown

South Africa Cape Town

South Africa Durban

South Africa East London

South Africa Johannesburg

South Africa Pretoria

Tanzania Dar es Salaam

Togo Lomé

Uganda Kampala East

Uganda Kampala West

Zambia Lusaka

Zimbabwe Bulawayo

Zimbabwe Harare East

Zimbabwe Harare West

Part of the list of the 506 missions of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Part of the list of the 506 missions of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, as shown on Pages 48 of the Deseret News' Missionary Work magazine.

Asia

Cambodia Phnom Penh East

Cambodia Phnom Penh West

China Hong Kong

India Bengaluru

India New Delhi

Indonesia Jakarta

Japan Fukuoka

Japan Kobe

Japan Nagoya

Japan Sapporo

Japan Sendai

Japan Tokyo North

Japan Tokyo South

Korea Busan

Korea Seoul

Korea Seoul South

Micronesia Guam

Mongolia Ulaanbaatar East

Mongolia Ulaanbaatar West

Pakistan Service

Sister Abigail Bingham and Sister Yi Zheng walk in Taipei, Taiwan on Saturday, April 11, 2026. | Jeffrey D. Allred for the Deseret News

Philippines Angeles

Philippines Antipolo

Philippines Bacolod

Philippines Baguio

Philippines Butuan

Philippines Cabanatuan

Philippines Cagayan de Oro

Philippines Cauayan

Philippines Cavite

Philippines Cebu

Philippines Cebu East

Philippines Davao

Philippines Dumaguete

Philippines General Santos

Philippines Iloilo

Philippines Laoag

Philippines Legazpi

Philippines Lingayen

Philippines Lipa

Philippines Manila

Philippines Naga

Philippines Olongapo

Philippines Ormoc

Philippines Ozamiz

Philippines Puerto Princesa

Philippines Quezon City

Philippines Quezon City North

Philippines San Pablo

Philippines Tacloban

Philippines Tuguegarao

Philippines Urdaneta

Singapore

Taiwan Kaohsiung

Taiwan Taipei

Thailand Bangkok East

Thailand Bangkok West

Vietnam Hanoi

Oceania

Australia Adelaide

Australia Brisbane North

Australia Brisbane South

Australia Melbourne

Australia Perth

Australia Sydney

Fiji Suva

Marshall Islands/Kiribati

New Zealand Auckland

New Zealand Hamilton

New Zealand Wellington

107 people were baptized in a portion of the Bangoho River in Papua New Guinea on June 14.
A new convert wrapped in a towel and surrounded by missionaries steps out of the river. More than 100 people were baptized in a portion of the Bangoho River in Papua New Guinea on June 14, 2025. | The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Papua New Guinea Daru

Papua New Guinea Lae

Papua New Guinea Madang

Papua New Guinea Port Moresby

Samoa Apia East

Samoa Apia West

Solomon Islands Honiara

Tahiti Papeete

Tonga Nuku’alofa

Vanuatu Port Vila

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