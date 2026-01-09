Menu
Leaders & Ministry

2026 new mission leadership assignments

The following new mission presidents and companions will begin their service on or about July 1

Available in:Portuguese
A map showing the geographic division of the 188 missions in various areas of the world that will have new mission presidents and companions assigned, who will begin their service on or about July 1, 2026.
A map showing the geographic division of the 188 missions in various areas of the world that will have new mission presidents and companions assigned, who will begin their service on or about July 1, 2026. Church News graphic
David Schneider
Valerie Walton
By David Schneider, Valerie Walton

The First Presidency is calling new mission leaders — mission presidents and their wives — for 188 missions worldwide, including 55 newly created missions. These couples will begin their three-year service on or about July 1. Their names and mission assignments are below. Five couples will be announced later. New missions are noted with an asterisk.

In coming weeks, Church News will publish information and photos of each of the mission presidents and their wives. This page will be updated with links to their published profiles.

United States and Canada

MissionPresidentCompanion
Arizona FlagstaffCarl C. CottrellCandace D. Cottrell
Arizona Phoenix East*Marty R. PageMichelle Page
Arizona Phoenix WestBruce W. EbmeyerCarolyn S. Ebmeyer
Arizona TucsonEnrique M. LooYesenia Loo
Arkansas Little RockStan HanksHeidi Hanks
California AnaheimCurtis R. WhettenMollie Whetten
California ArcadiaDavid R. WilliamsSuzi Williams
California Carlsbad*R. Tyler WallisElizabeth Wallis
California FresnoWill FritcherKatie Fritcher
California Oakland/San FranciscoTom HolmoeLori Holmoe
California Ontario*Kelly R. NormanJoan N. Norman
California RiversideM. Sean EsplinDiana Esplin
California RosevilleScott A. JensenAmy B. Jensen
California SacramentoGregory PetersonHollie Peterson
California San JoseAdam KesslerNatalie Kessler
California Santa RosaBen PetersonNatalie Peterson
California VenturaRaymond ContrerasLucinda León Contreras
California Victorville*Greg PorterKaele Porter
Canada Halifax*Steve MontgomeryDeborah Montgomery
Canada Toronto East*E. Boyd CraigMichelle D. Craig
Colorado Colorado SpringsJames N. WadsworthKimberly Wadsworth
Colorado Denver EastMichael GallupNichol Gallup
Florida Fort LauderdaleKevin E. DicksonBrynda Lynn Dickson
Georgia Atlanta NorthJ. Andrew DentShannon Dent
Idaho Coeur d’Alene*Scott H. WelchLaura Welch
Indiana Fort Wayne*J. Kelly FlanaganLinda M Flanagan
Kentucky LouisvilleTo be announcedTo be announced
Louisiana Baton RougeDaniel ChardAllyson Chard
Maryland BaltimoreDouglas W. HedgerTiffany L. Hedger
Michigan LansingLarry R. LarsonDawn E. Larson
Mississippi Jackson*Graden P. JacksonSommer Jackson
Missouri IndependenceBlaine H. HillDebbie Hill
Missouri Kansas City*Markham D. TuttleMelissa C. Tuttle
Nevada HendersonDavid A. LemperleSherice Lemperle
Nevada RenoKirk FellerApril Feller
New Jersey MorristownChad R. ArgyleSheree H. Argyle
North Carolina RaleighTod M. TurleyLindie Turley
Ohio ColumbusRobbie BoscoKaren Bosco
Oklahoma Tulsa*Scott W. WallentineKarla R. Wallentine
Oregon EugeneDave MorleyShannon Morley
Oregon PortlandStephen DaleyKim Daley
Pennsylvania PittsburghDaniel GreerRebecca Greer
South Carolina ColumbiaDerek M. MinerStephanie Miner
Tennessee KnoxvilleAndrew CroshawVanessa Croshaw
Texas AustinEd JordenKari Jorden
Texas Dallas EastTravis J. ParryRaLynne Parry
Texas Dallas North*Brian FitzpatrickDiane Fitzpatrick
Texas Fort WorthCasey AllmanElizabeth Allman
Texas Houston EastLehi RodriguezMelissa Rodriguez
Texas Houston North*Dale A. CurridenKristen E. Curriden
Texas Houston WestMorgan FifeJennie Fife
Texas LubbockStuart R. SchofieldM. Lisa Schofield
Texas San Antonio South*Martin C. RiosVeronica Pitarch Rios
Utah OremCarl E. HarrisTammy Harris
Utah Salt Lake City HeadquartersScott M. StanfordMarcia A. Stanford
Virginia Norfolk*Steven C. MerrellJeanne Merrell
Wyoming Cheyenne*Brett D. ChristiansenSusan Christiansen

Mexico, Central America and Caribbean

MissionPresidentCompanion
Dominican Republic Santo Domingo EastEnrique MayorgaMaría Angélica Mayorga
Dominican Republic Santo Domingo WestRobert D. DowBeverly J. Dow
El Salvador San Salvador EastChristian D. WalkerElla Walker
El Salvador Santa AnaTodd MickelsenTami Mickelsen
Guatemala Guatemala CityGerman LaborielAlejandra de Laboriel
Guatemala Guatemala City CentralNathan D. PaceMargaret W. Pace
Guatemala Guatemala City EastEduardo J. RexSolange Rex
Guatemala QuetzaltenangoJosé A. FernándezSonia Fernández
Honduras TegucigalpaMcKay M. PearsonJodi K. Pearson
México Guadalajara EastJ. Alejandro De la FuenteGuadalupe De la Fuente
México México City SoutheastSal ZavalaAraceli Zavala
México OaxacaJorge W. PérezGraciela Agustina Pérez
México Puebla SouthScott E. SearsRobin Sears
México TijuanaRandy RichardsonJenny Richardson
México TorreónManuel ZapataGenny Zapata
México Tula*Dee W. MorseKim Morse
México Tuxtla GutiérrezManuel GutiérrezEva Gutiérrez
México VeracruzAllen P. HiltonJulie J. Hilton
México XalapaCarlos Gabriel PrietoDayalsi Prieto
Nicaragua Managua SouthLuis Fernando TorresLeticia Torres
Puerto Rico San JuanPaul D. HernandezJanelle F. Hernandez

South America

MissionPresidentCompanion
Argentina Buenos Aires WestJosh GarnerKatie Garner
Argentina MendozaAndres L. DoradoMartha Dorado
Argentina ResistenciaRanulfo CervantesIrais Cervantes
Argentina RosarioLee D. MackayJennifer Mackay
Argentina SaltaJuan Pablo SajtrochFlorencia Sajtroch
Brazil BrasíliaTeciomar AbilaKaren Abila
Brazil CampinasThomas L. StoneKimberly C. Stone
Brazil Feira de SantanaOriondes MartinsMonica Martins
Brazil FlorianópolisJames WelburnTraci Welburn
Brazil FortalezaCarlos A. SantosRozinete Santos
Brazil Guarulhos*Joel FernandesClaudia Fernandes
Brazil MaceióShane J. FarnsworthMeri Ann Farnsworth
Brazil Manaus NorthAntonio SantanaLuciana Santana
Brazil Recife NorthStanton L. MarshallConnie Marshall
Brazil Recife SouthLance R. BradfordRobbi O. Bradford
Brazil Rio de Janeiro NorthNeverson PaesDeborah Paes
Brazil São Bernardo*Diego A. OliveiraClézia S. Oliveira
Brazil São Paulo InterlagosLarry CoxRachel Cox
Brazil São Paulo NorthTo be announcedTo be announced
Brazil Sorocaba*Adriano B. NogueiraPamela P. Nogueira
Brazil VitoriaDavid R. LaytonJoanna C. Layton
Chile Santiago NorthBrian W. BakerKristi Baker
Colombia CaliJorge PortalMaria Teresa Portal
Ecuador Guayaquil EastJim LarkinsAllyson E. Larkins
Ecuador Guayaquil NorthJ. Brian AbramsKatie Abrams
Paraguay Asunción EastR. Scott RushingHeidi Rushing
Paraguay Asunción South*David A. Calderwood (transferred from Paraguay Asunción East Mission)Ines V. Calderwood (transferred from Paraguay Asunción East Mission)
Perú ChiclayoYan Carlos VegaInocencia Vega
Perú Lima EastDavid BybeeJuanita Bybee
Perú Lima Northwest*John T. HutchinsonSharon G. Hutchinson
Perú Tacna*Chris ClasonKristy Clason
Uruguay Salto*William A. FreedmanAlyson Freedman
Venezuela CaracasTo be announcedTo be announced
Venezuela MaracaiboRamón J. MartínezCarmen Maria Martínez

Europe

MissionPresidentCompanion
Adriatic NorthJeff MooreDebbie Moore
Albania TiranaMatthew WirthlinMary Wirthlin
Alpine German-SpeakingBrett A. GreenhalghJanice Greenhalgh
BalticDouglas C. DerrickCarrie Derrick
Bulgaria SofiaDavid J. LudlowKara I. Ludlow
Finland HelsinkiBert T. DoverGigi Dover
France Paris NorthLouis-Marie LiebardCybèle Liebard
France Paris South*Matthew R. HenriksenRebecca S. Henriksen
Germany FrankfurtJared TheurerHeather Theurer
Greece Athens*Howard D. McKeonHeather G. McKeon
Hungary BudapestCase M. LawrenceKerri L. Lawrence
Poland WarsawJeffrey A. BarnesJennifer Barnes
Romania BucharestMatthew O. LeavittLouise M. Leavitt
Spain BarcelonaJayson NewittAllison Newitt
Spain Madrid East*Jason M. MattingleyKaren B. Mattingley
Sweden StockholmRobert MayoKarin Mayo

Africa

MissionPresidentCompanion
Angola Luanda North*Odair LiraEdileude Lira
Benin CotonouMatt OsborneKim Osborne
Cameroon YaoundéKelly L. StottsMaria Stotts
Cape Verde Mindelo*Chris WrightTally Wright
Cape Verde PraiaMichael K. WoodLori Coons Wood
Cote d’Ivoire Abidjan EastBrandon L. TaylorJennifer M. Taylor
Cote d’Ivoire Abidjan NorthPaul BrownAlison Brown
Cote d’Ivoire Abidjan South*Michael A. CallCorrie Call
Cote d’Ivoire Daloa*Benjamin W. LeSueurEmily LeSueur
Democratic Republic of the Congo KanangaPierrot KabundaFrida Kabunda
Democratic Republic of the Congo Kinshasa EastTonga J. SaiDorothee G. Sai
Democratic Republic of the Congo Kinshasa North*Junior BanzaAnnie Banza
Democratic Republic of the Congo Mwene-Ditu*Vally TshimangaChristine Tshimanga
Ethiopia Addis AbabaAlexander TandohPhyllis Tandoh
Ghana Accra EastJohnny EkTerri-Dawn Ek
Ghana Accra South*Nathan A. CraigAmy K. Craig
Ghana Sunyani*James T. AndersonGina K. Anderson
Kenya Kisumu*Hans PetersonAnnie Peterson
Liberia Monrovia West*Marc FullerCammy Fuller
Madagascar Antananarivo SouthRob CampbellRuth Campbell
Malawi Lilongwe*Nathan N. SavageShannon W. Savage
Mozambique MaputoTyler C. SorensonKaren E. Sorenson
Mozambique Nampula*Solomon MalidadiAmalia Dickie Malidadi
Nigeria AbaIkechukwu J. IbeFreda O. Ibe
Nigeria AbujaAyodele Orimisan OjulariOlubukola Abiodun Ojulari
Nigeria Port Harcourt SouthGordon OndiekRose Ondiek
Republic of Congo BrazzavilleVictor MbengueEdvige Mbengue
Senegal Dakar*David James WilliamsStaccie Williams
South Africa Cape TownReginald MoyoVuyo Moyo
South Africa East London*Glenn SeningerKathy Seninger
South Africa JohannesburgShawn K. JonesBeth M. Jones
South Africa PretoriaKuviwe MahlangabezaThobeka Mahlangabeza
Tanzania Dar es SalaamPhilip R. HuberAlice O. Huber
Togo Lomé*Kristopher A. BaileyAmy Bailey
Uganda Kampala East*Lauriano P. BalilemwaHappiness Kagemulo Balilemwa
Zimbabwe Harare West*To be announcedTo be announced

Asia

MissionPresidentCompanion
Japan KobeJason KerrKristen Sybrowsky Kerr
Japan SapporoJeffrey G. BickelApril K. Bickel
Japan Tokyo NorthBrett KellerMarcie Keller
Mongolia Ulaanbaatar West*To be announcedTo be announced
Philippines AngelesThomas D. BurtonPatricia C. Burton
Philippines DavaoGerry C. GuerraCharmaine Gaw Guerra
Philippines Lingayen*Erwin BrillantesReggie Brillantes
Philippines Lipa*Federico FranciaSonia Francia
Philippines ManilaDavid RoyJenna Roy
Philippines OlongapoM. Todd JonesP. Michelle Jones
Philippines Ormoc*Martiniano S. SoquilaLourdes Beata C. Soquila
Philippines Ozamiz*Bon C. EscobarImelda F. Escobar
Philippines Puerto Princesa*Romeo A. CamposOlivia Salamanca Campos
Philippines Quezon City NorthJeffrey H. WinterPaige A. Winter
Philippines San PabloEden R. EngenTonya May Engen
Philippines TaclobanScott McElhaneyHeidi McElhaney

Oceania

MissionPresidentCompanion
Australia Brisbane South*Greg TrimbleKristyn Trimble
Fiji SuvaLote Kama QoroyaVenina Ucunibaravi Qoroya
New Zealand AucklandJames S. MackieKylie A. Mackie
New Zealand WellingtonPaul W. RobertsHaidee Roberts
Papua New Guinea Daru*Sione LavakaMele Lavaka
Papua New Guinea Madang*M. Dean WesterlundChristine A. Westerlund
Samoa Apia East*Adney M. Reid (transferred from Samoa Apia Mission)Tina S. Reid (transferred from Samoa Apia Mission)
Samoa Apia WestGilbert TavitaGinger Tavita
Solomon Islands Honiara*Matthew G. CourtKimberli Court
Tahiti PapeeteJay LucasKatauna Lucas
