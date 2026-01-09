2026 new mission leadership assignments

The First Presidency is calling new mission leaders — mission presidents and their wives — for 188 missions worldwide, including 55 newly created missions. These couples will begin their three-year service on or about July 1. Their names and mission assignments are below. Five couples will be announced later. New missions are noted with an asterisk.
In coming weeks, Church News will publish information and photos of each of the mission presidents and their wives. This page will be updated with links to their published profiles.
United States and Canada
|Mission
|President
|Companion
|Arizona Flagstaff
|Carl C. Cottrell
|Candace D. Cottrell
|Arizona Phoenix East*
|Marty R. Page
|Michelle Page
|Arizona Phoenix West
|Bruce W. Ebmeyer
|Carolyn S. Ebmeyer
|Arizona Tucson
|Enrique M. Loo
|Yesenia Loo
|Arkansas Little Rock
|Stan Hanks
|Heidi Hanks
|California Anaheim
|Curtis R. Whetten
|Mollie Whetten
|California Arcadia
|David R. Williams
|Suzi Williams
|California Carlsbad*
|R. Tyler Wallis
|Elizabeth Wallis
|California Fresno
|Will Fritcher
|Katie Fritcher
|California Oakland/San Francisco
|Tom Holmoe
|Lori Holmoe
|California Ontario*
|Kelly R. Norman
|Joan N. Norman
|California Riverside
|M. Sean Esplin
|Diana Esplin
|California Roseville
|Scott A. Jensen
|Amy B. Jensen
|California Sacramento
|Gregory Peterson
|Hollie Peterson
|California San Jose
|Adam Kessler
|Natalie Kessler
|California Santa Rosa
|Ben Peterson
|Natalie Peterson
|California Ventura
|Raymond Contreras
|Lucinda León Contreras
|California Victorville*
|Greg Porter
|Kaele Porter
|Canada Halifax*
|Steve Montgomery
|Deborah Montgomery
|Canada Toronto East*
|E. Boyd Craig
|Michelle D. Craig
|Colorado Colorado Springs
|James N. Wadsworth
|Kimberly Wadsworth
|Colorado Denver East
|Michael Gallup
|Nichol Gallup
|Florida Fort Lauderdale
|Kevin E. Dickson
|Brynda Lynn Dickson
|Georgia Atlanta North
|J. Andrew Dent
|Shannon Dent
|Idaho Coeur d’Alene*
|Scott H. Welch
|Laura Welch
|Indiana Fort Wayne*
|J. Kelly Flanagan
|Linda M Flanagan
|Kentucky Louisville
|To be announced
|To be announced
|Louisiana Baton Rouge
|Daniel Chard
|Allyson Chard
|Maryland Baltimore
|Douglas W. Hedger
|Tiffany L. Hedger
|Michigan Lansing
|Larry R. Larson
|Dawn E. Larson
|Mississippi Jackson*
|Graden P. Jackson
|Sommer Jackson
|Missouri Independence
|Blaine H. Hill
|Debbie Hill
|Missouri Kansas City*
|Markham D. Tuttle
|Melissa C. Tuttle
|Nevada Henderson
|David A. Lemperle
|Sherice Lemperle
|Nevada Reno
|Kirk Feller
|April Feller
|New Jersey Morristown
|Chad R. Argyle
|Sheree H. Argyle
|North Carolina Raleigh
|Tod M. Turley
|Lindie Turley
|Ohio Columbus
|Robbie Bosco
|Karen Bosco
|Oklahoma Tulsa*
|Scott W. Wallentine
|Karla R. Wallentine
|Oregon Eugene
|Dave Morley
|Shannon Morley
|Oregon Portland
|Stephen Daley
|Kim Daley
|Pennsylvania Pittsburgh
|Daniel Greer
|Rebecca Greer
|South Carolina Columbia
|Derek M. Miner
|Stephanie Miner
|Tennessee Knoxville
|Andrew Croshaw
|Vanessa Croshaw
|Texas Austin
|Ed Jorden
|Kari Jorden
|Texas Dallas East
|Travis J. Parry
|RaLynne Parry
|Texas Dallas North*
|Brian Fitzpatrick
|Diane Fitzpatrick
|Texas Fort Worth
|Casey Allman
|Elizabeth Allman
|Texas Houston East
|Lehi Rodriguez
|Melissa Rodriguez
|Texas Houston North*
|Dale A. Curriden
|Kristen E. Curriden
|Texas Houston West
|Morgan Fife
|Jennie Fife
|Texas Lubbock
|Stuart R. Schofield
|M. Lisa Schofield
|Texas San Antonio South*
|Martin C. Rios
|Veronica Pitarch Rios
|Utah Orem
|Carl E. Harris
|Tammy Harris
|Utah Salt Lake City Headquarters
|Scott M. Stanford
|Marcia A. Stanford
|Virginia Norfolk*
|Steven C. Merrell
|Jeanne Merrell
|Wyoming Cheyenne*
|Brett D. Christiansen
|Susan Christiansen
Mexico, Central America and Caribbean
|Mission
|President
|Companion
|Dominican Republic Santo Domingo East
|Enrique Mayorga
|María Angélica Mayorga
|Dominican Republic Santo Domingo West
|Robert D. Dow
|Beverly J. Dow
|El Salvador San Salvador East
|Christian D. Walker
|Ella Walker
|El Salvador Santa Ana
|Todd Mickelsen
|Tami Mickelsen
|Guatemala Guatemala City
|German Laboriel
|Alejandra de Laboriel
|Guatemala Guatemala City Central
|Nathan D. Pace
|Margaret W. Pace
|Guatemala Guatemala City East
|Eduardo J. Rex
|Solange Rex
|Guatemala Quetzaltenango
|José A. Fernández
|Sonia Fernández
|Honduras Tegucigalpa
|McKay M. Pearson
|Jodi K. Pearson
|México Guadalajara East
|J. Alejandro De la Fuente
|Guadalupe De la Fuente
|México México City Southeast
|Sal Zavala
|Araceli Zavala
|México Oaxaca
|Jorge W. Pérez
|Graciela Agustina Pérez
|México Puebla South
|Scott E. Sears
|Robin Sears
|México Tijuana
|Randy Richardson
|Jenny Richardson
|México Torreón
|Manuel Zapata
|Genny Zapata
|México Tula*
|Dee W. Morse
|Kim Morse
|México Tuxtla Gutiérrez
|Manuel Gutiérrez
|Eva Gutiérrez
|México Veracruz
|Allen P. Hilton
|Julie J. Hilton
|México Xalapa
|Carlos Gabriel Prieto
|Dayalsi Prieto
|Nicaragua Managua South
|Luis Fernando Torres
|Leticia Torres
|Puerto Rico San Juan
|Paul D. Hernandez
|Janelle F. Hernandez
South America
|Mission
|President
|Companion
|Argentina Buenos Aires West
|Josh Garner
|Katie Garner
|Argentina Mendoza
|Andres L. Dorado
|Martha Dorado
|Argentina Resistencia
|Ranulfo Cervantes
|Irais Cervantes
|Argentina Rosario
|Lee D. Mackay
|Jennifer Mackay
|Argentina Salta
|Juan Pablo Sajtroch
|Florencia Sajtroch
|Brazil Brasília
|Teciomar Abila
|Karen Abila
|Brazil Campinas
|Thomas L. Stone
|Kimberly C. Stone
|Brazil Feira de Santana
|Oriondes Martins
|Monica Martins
|Brazil Florianópolis
|James Welburn
|Traci Welburn
|Brazil Fortaleza
|Carlos A. Santos
|Rozinete Santos
|Brazil Guarulhos*
|Joel Fernandes
|Claudia Fernandes
|Brazil Maceió
|Shane J. Farnsworth
|Meri Ann Farnsworth
|Brazil Manaus North
|Antonio Santana
|Luciana Santana
|Brazil Recife North
|Stanton L. Marshall
|Connie Marshall
|Brazil Recife South
|Lance R. Bradford
|Robbi O. Bradford
|Brazil Rio de Janeiro North
|Neverson Paes
|Deborah Paes
|Brazil São Bernardo*
|Diego A. Oliveira
|Clézia S. Oliveira
|Brazil São Paulo Interlagos
|Larry Cox
|Rachel Cox
|Brazil São Paulo North
|To be announced
|To be announced
|Brazil Sorocaba*
|Adriano B. Nogueira
|Pamela P. Nogueira
|Brazil Vitoria
|David R. Layton
|Joanna C. Layton
|Chile Santiago North
|Brian W. Baker
|Kristi Baker
|Colombia Cali
|Jorge Portal
|Maria Teresa Portal
|Ecuador Guayaquil East
|Jim Larkins
|Allyson E. Larkins
|Ecuador Guayaquil North
|J. Brian Abrams
|Katie Abrams
|Paraguay Asunción East
|R. Scott Rushing
|Heidi Rushing
|Paraguay Asunción South*
|David A. Calderwood (transferred from Paraguay Asunción East Mission)
|Ines V. Calderwood (transferred from Paraguay Asunción East Mission)
|Perú Chiclayo
|Yan Carlos Vega
|Inocencia Vega
|Perú Lima East
|David Bybee
|Juanita Bybee
|Perú Lima Northwest*
|John T. Hutchinson
|Sharon G. Hutchinson
|Perú Tacna*
|Chris Clason
|Kristy Clason
|Uruguay Salto*
|William A. Freedman
|Alyson Freedman
|Venezuela Caracas
|To be announced
|To be announced
|Venezuela Maracaibo
|Ramón J. Martínez
|Carmen Maria Martínez
Europe
|Mission
|President
|Companion
|Adriatic North
|Jeff Moore
|Debbie Moore
|Albania Tirana
|Matthew Wirthlin
|Mary Wirthlin
|Alpine German-Speaking
|Brett A. Greenhalgh
|Janice Greenhalgh
|Baltic
|Douglas C. Derrick
|Carrie Derrick
|Bulgaria Sofia
|David J. Ludlow
|Kara I. Ludlow
|Finland Helsinki
|Bert T. Dover
|Gigi Dover
|France Paris North
|Louis-Marie Liebard
|Cybèle Liebard
|France Paris South*
|Matthew R. Henriksen
|Rebecca S. Henriksen
|Germany Frankfurt
|Jared Theurer
|Heather Theurer
|Greece Athens*
|Howard D. McKeon
|Heather G. McKeon
|Hungary Budapest
|Case M. Lawrence
|Kerri L. Lawrence
|Poland Warsaw
|Jeffrey A. Barnes
|Jennifer Barnes
|Romania Bucharest
|Matthew O. Leavitt
|Louise M. Leavitt
|Spain Barcelona
|Jayson Newitt
|Allison Newitt
|Spain Madrid East*
|Jason M. Mattingley
|Karen B. Mattingley
|Sweden Stockholm
|Robert Mayo
|Karin Mayo
Africa
|Mission
|President
|Companion
|Angola Luanda North*
|Odair Lira
|Edileude Lira
|Benin Cotonou
|Matt Osborne
|Kim Osborne
|Cameroon Yaoundé
|Kelly L. Stotts
|Maria Stotts
|Cape Verde Mindelo*
|Chris Wright
|Tally Wright
|Cape Verde Praia
|Michael K. Wood
|Lori Coons Wood
|Cote d’Ivoire Abidjan East
|Brandon L. Taylor
|Jennifer M. Taylor
|Cote d’Ivoire Abidjan North
|Paul Brown
|Alison Brown
|Cote d’Ivoire Abidjan South*
|Michael A. Call
|Corrie Call
|Cote d’Ivoire Daloa*
|Benjamin W. LeSueur
|Emily LeSueur
|Democratic Republic of the Congo Kananga
|Pierrot Kabunda
|Frida Kabunda
|Democratic Republic of the Congo Kinshasa East
|Tonga J. Sai
|Dorothee G. Sai
|Democratic Republic of the Congo Kinshasa North*
|Junior Banza
|Annie Banza
|Democratic Republic of the Congo Mwene-Ditu*
|Vally Tshimanga
|Christine Tshimanga
|Ethiopia Addis Ababa
|Alexander Tandoh
|Phyllis Tandoh
|Ghana Accra East
|Johnny Ek
|Terri-Dawn Ek
|Ghana Accra South*
|Nathan A. Craig
|Amy K. Craig
|Ghana Sunyani*
|James T. Anderson
|Gina K. Anderson
|Kenya Kisumu*
|Hans Peterson
|Annie Peterson
|Liberia Monrovia West*
|Marc Fuller
|Cammy Fuller
|Madagascar Antananarivo South
|Rob Campbell
|Ruth Campbell
|Malawi Lilongwe*
|Nathan N. Savage
|Shannon W. Savage
|Mozambique Maputo
|Tyler C. Sorenson
|Karen E. Sorenson
|Mozambique Nampula*
|Solomon Malidadi
|Amalia Dickie Malidadi
|Nigeria Aba
|Ikechukwu J. Ibe
|Freda O. Ibe
|Nigeria Abuja
|Ayodele Orimisan Ojulari
|Olubukola Abiodun Ojulari
|Nigeria Port Harcourt South
|Gordon Ondiek
|Rose Ondiek
|Republic of Congo Brazzaville
|Victor Mbengue
|Edvige Mbengue
|Senegal Dakar*
|David James Williams
|Staccie Williams
|South Africa Cape Town
|Reginald Moyo
|Vuyo Moyo
|South Africa East London*
|Glenn Seninger
|Kathy Seninger
|South Africa Johannesburg
|Shawn K. Jones
|Beth M. Jones
|South Africa Pretoria
|Kuviwe Mahlangabeza
|Thobeka Mahlangabeza
|Tanzania Dar es Salaam
|Philip R. Huber
|Alice O. Huber
|Togo Lomé*
|Kristopher A. Bailey
|Amy Bailey
|Uganda Kampala East*
|Lauriano P. Balilemwa
|Happiness Kagemulo Balilemwa
|Zimbabwe Harare West*
|To be announced
|To be announced
Asia
|Mission
|President
|Companion
|Japan Kobe
|Jason Kerr
|Kristen Sybrowsky Kerr
|Japan Sapporo
|Jeffrey G. Bickel
|April K. Bickel
|Japan Tokyo North
|Brett Keller
|Marcie Keller
|Mongolia Ulaanbaatar West*
|To be announced
|To be announced
|Philippines Angeles
|Thomas D. Burton
|Patricia C. Burton
|Philippines Davao
|Gerry C. Guerra
|Charmaine Gaw Guerra
|Philippines Lingayen*
|Erwin Brillantes
|Reggie Brillantes
|Philippines Lipa*
|Federico Francia
|Sonia Francia
|Philippines Manila
|David Roy
|Jenna Roy
|Philippines Olongapo
|M. Todd Jones
|P. Michelle Jones
|Philippines Ormoc*
|Martiniano S. Soquila
|Lourdes Beata C. Soquila
|Philippines Ozamiz*
|Bon C. Escobar
|Imelda F. Escobar
|Philippines Puerto Princesa*
|Romeo A. Campos
|Olivia Salamanca Campos
|Philippines Quezon City North
|Jeffrey H. Winter
|Paige A. Winter
|Philippines San Pablo
|Eden R. Engen
|Tonya May Engen
|Philippines Tacloban
|Scott McElhaney
|Heidi McElhaney
Oceania
|Mission
|President
|Companion
|Australia Brisbane South*
|Greg Trimble
|Kristyn Trimble
|Fiji Suva
|Lote Kama Qoroya
|Venina Ucunibaravi Qoroya
|New Zealand Auckland
|James S. Mackie
|Kylie A. Mackie
|New Zealand Wellington
|Paul W. Roberts
|Haidee Roberts
|Papua New Guinea Daru*
|Sione Lavaka
|Mele Lavaka
|Papua New Guinea Madang*
|M. Dean Westerlund
|Christine A. Westerlund
|Samoa Apia East*
|Adney M. Reid (transferred from Samoa Apia Mission)
|Tina S. Reid (transferred from Samoa Apia Mission)
|Samoa Apia West
|Gilbert Tavita
|Ginger Tavita
|Solomon Islands Honiara*
|Matthew G. Court
|Kimberli Court
|Tahiti Papeete
|Jay Lucas
|Katauna Lucas